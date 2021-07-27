新竹峨眉東方美人茶遇疫情 今年評鑑延期改線上直播

新竹縣峨眉鄉東方美人茶優良茶評鑑，今年受到疫情影響，原本7月舉行的夏茶評鑑被迫延期至8月，而且賽程通通改為線上直播、不對外開放，雖然如此，不過茶農都慶幸延期至少比停辦好，角逐名次得獎才能獲得更好的茶價。

農會總幹事陳冠義表示，今年的夏茶評鑑已截止報名，共有報名點數943點，參賽茶樣約10726台斤，今年的夏茶評鑑不設初評人員，將由茶業改良場專家擔任茶葉評鑑工作，且為落實防疫，評鑑期間比賽現場不對外開放，評鑑全程採網路直播以示公平。

峨眉鄉的東方美人茶今年上半年受到乾旱影響，導致茶葉生長不如往年，許多茶葉新芽因為乾旱而發育不佳，一直撐到5月底才盼來梅雨，沒想到又正好遇上本土疫情爆發，更有採茶工確診，導致許多茶園請無工人採茶。

雖然後續採茶工作從6月底後慢慢恢復作業，但茶農們一度擔心今年夏茶評鑑會取消舉辦，紛紛向農會表達關切，但農會也無奈因為三級警戒持續，才導致評鑑遲遲無法順利進行，更有茶農表示如果評鑑無法舉辦，將直接衝擊今年的東方美人茶銷售價格。