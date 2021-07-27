在家坐擁「海景第一排」 線上就能看永安漁港夕陽美景

桃園市觀旅局2018年起建置觀光即時影像，至今有10處觀光景點提供服務，日前市府再於永安漁港架設1支4K高解析度即時影像，並在今日正式上線，搜尋桃園觀光導覽網即可觀看，讓民眾可以一邊聆聽音樂，一邊欣賞永安漁港的濱海漁港景色。

觀旅局表示，透過永安漁港即時影像，轉個視角還可以欣賞全新完工以海螺造型設計的海螺館，讓民眾不受距離限制，透過螢幕就能身歷其境觀看桃園人氣漁港的四季樣態，同時了解當日天氣資訊。

觀旅局表示，桃園即時影像數量高局全國之冠，景點包含大溪橋、石門水庫、拉拉山遊客中心、小烏來天空步道、小烏來寰宇平台、角板山生態池、後慈湖、慈湖水岸廣場、大溪老街、虎頭山奧爾森林學堂，防疫期間民眾在家即可透過行動裝置或電腦螢幕24小時欣賞桃園在地美景。

觀旅局表示，桃園觀光即時影像上線至今，累積瀏覽量約1485萬次，其中境外遊客瀏覽量約535萬次，以日本、美國瀏覽人數居多，顯示即時影像不只國內民眾喜愛，境外遊客也很感興趣，疫情期間境外旅客瀏覽比例更由44%大幅上升至66%，成長達22%。