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桃園今起降二級餐飲觀望多 邱奕勝：未打疫苗不敢開店

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
今天起降二級警戒，桃園市議長邱奕勝說明降二級許多餐飲從業人員未打疫苗，籲請政府趕快接種。記者曾增勳／攝影
今天起降二級警戒，桃園市議長邱奕勝說明降二級許多餐飲從業人員未打疫苗，籲請政府趕快接種。記者曾增勳／攝影

今天起降二級警戒，桃園市政府有限度開放解封，有的餐飲業恢復營運，仍有許多餐廳在「觀望」尚未恢復營業，市議會議長邱奕勝今天上午表示，降二級警戒，至今還有許多行業未解封，政府應考慮放寬鬆一點，餐廳有限度解封復業，但是不少餐飲業老闆、員工還沒打疫苗，而不敢開張復業，業者也怕客人感染，呼籲市政府既要放寬餐飲業，從業人員要趕快打疫苗，保護自己也保護顧客。

邱奕勝這兩天不少餐飲業者向他反映，桃園餐飲降級放寬，從業人員卻很多沒打疫苗，解封仍然不敢復業，他表示，桃園市府「順時中」放寬餐飲業營運，從業人員很多沒打疫苗，「業者也怕」，寧願先觀望，業者希望趕快打疫苗，保護員工、也不會傷害顧客。

他認為，二級降載，目前像是KTV很多娛樂行業未解封，這些行業從業人員沒工作、失業、沒收入怎麼辦？政府也考慮如何救濟或紓困，還有一些遊覽車司機，政府造冊還沒打到，許多地方志工協助地方，也是造冊至今，未打疫苗，政府失信於民，政府降載卻又限制太多，讓許多行業人員失去機會、紓困也未到位，籲請疫苗接接種加快。

疫苗 餐飲業 桃園

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