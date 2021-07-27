快訊

東奧羽球／首度擊敗男雙世界第一 麟洋配晉級8強賽

「又跟國際要疫苗又捐國產」 國民黨爆政府要送友邦高端

男子沒戴口罩闖苗栗市玉清宮 遭廟方請離

中央社 / 苗栗縣27日電

疫情警戒降至2級，苗栗縣各大宮廟開放信徒入內參拜，除採實名制、戴口罩、量體溫外，室內容留量保持50人以下；但上午一名男子沒戴口罩闖入苗栗市玉清宮，遭工作人員請離。

在全台擁有百萬信徒的通霄鎮白沙屯拱天宮，今天上午開放1樓供信眾入廟參拜，管理委員會總幹事陳春發表示，配合國家COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策，採單一路線進出，現場會有工作人員引導，請信徒保持1.5公尺安全社交距離。

陳春發指出，為達到有效控管人數，目前廟內僅提供參拜，若信徒要擲筊、抽籤請示白沙屯媽祖，還是只能在宮廟大門外，避免人員停留於廟內時間過長。

苗栗市信仰中心玉清宮一早開放也吸引許多信徒前往參拜，玉清宮董事長魏俊傑表示，為保持室內最大容流量在50人以下，請志工以計數器確實控管入廟人數。

不過正當信徒依序排隊之際，突然有名男子提著早餐，沒有戴口罩就直接闖入廟內，準備點香參拜，志工急忙上前請離表示，「沒戴口罩不可以」，並提醒沒戴口罩會被罰錢，對方只好悻悻然離去。

口罩 白沙屯媽祖

延伸閱讀

警戒降2級 雲嘉宮廟有條件開門民眾近距有感祈福

影／北港朝天宮明開放進廟參拜 發號碼牌限制50人進廟

台中大甲鎮瀾宮明開放入廟參拜 信徒興奮：期待已久

鹿港天后宮27日開放參拜 控管人數 不使用筊杯、籤筒

相關新聞

北港朝天宮今解封開放 兒子要當兵桃園這家人搶得頭香

封禁長達兩個多月的雲林縣北港朝天宮今天解封開放，為管制人潮聚集，採出入證憑證進出，控管廟內維持50人的防疫標準，今天上午...

在家坐擁「海景第一排」 線上就能看永安漁港夕陽美景

桃園市觀旅局2018年起建置觀光即時影像，至今有10處觀光景點提供服務，日前市府再於永安漁港架設1支4K高解析度即時影像...

桃園今起降二級餐飲觀望多 邱奕勝：未打疫苗不敢開店

今天起降二級警戒，桃園市政府有限度開放解封，有的餐飲業恢復營運，仍有許多餐廳在「觀望」尚未恢復營業，市議會議長邱奕勝今天...

苗市建功地下道封閉快車道施工 警監控交通尖峰車流

苗栗市區重要東西交通聯絡道建功地下道改善工程，昨天上午10點起封閉快車道施工，苗栗縣警察局成立應變中心嚴陣以待，連線周邊...

竹縣微笑社區 繪本寫村史

營造社區特色，新竹縣徵選微校社區，關西鎮上林社區連續2年入選，今年繼續與在地的國小合作，以生動有趣的繪本呈現村史，吸引更...

奇萊山難50年 4同窗登山祭故友

5名清華核工系學生1971年7月25日攀登奇萊山不幸遇上颱風罹難，是台灣登山史上最慘烈的山難事件之一。半世紀後，他們的同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。