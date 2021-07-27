男子沒戴口罩闖苗栗市玉清宮 遭廟方請離
疫情警戒降至2級，苗栗縣各大宮廟開放信徒入內參拜，除採實名制、戴口罩、量體溫外，室內容留量保持50人以下；但上午一名男子沒戴口罩闖入苗栗市玉清宮，遭工作人員請離。
在全台擁有百萬信徒的通霄鎮白沙屯拱天宮，今天上午開放1樓供信眾入廟參拜，管理委員會總幹事陳春發表示，配合國家COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策，採單一路線進出，現場會有工作人員引導，請信徒保持1.5公尺安全社交距離。
陳春發指出，為達到有效控管人數，目前廟內僅提供參拜，若信徒要擲筊、抽籤請示白沙屯媽祖，還是只能在宮廟大門外，避免人員停留於廟內時間過長。
苗栗市信仰中心玉清宮一早開放也吸引許多信徒前往參拜，玉清宮董事長魏俊傑表示，為保持室內最大容流量在50人以下，請志工以計數器確實控管入廟人數。
不過正當信徒依序排隊之際，突然有名男子提著早餐，沒有戴口罩就直接闖入廟內，準備點香參拜，志工急忙上前請離表示，「沒戴口罩不可以」，並提醒沒戴口罩會被罰錢，對方只好悻悻然離去。
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