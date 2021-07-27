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苗市建功地下道封閉快車道施工 警監控交通尖峰車流

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市建功地下道改善工程昨天起封閉快車道施工，上、下班交通尖峰時間，車流尚順暢。圖／苗栗縣警局提供
苗栗市建功地下道改善工程昨天起封閉快車道施工，上、下班交通尖峰時間，車流尚順暢。圖／苗栗縣警局提供

苗栗市區重要東西交通聯絡道建功地下道改善工程，昨天上午10點起封閉快車道施工，苗栗縣警察局成立應變中心嚴陣以待，連線周邊9個路口監視器影像，即時掌握車流及路況，昨天、今天的上、下班交通尖峰時間，車流都順暢。

建功地下道上、下班尖峰時間交通流量大，昨天上午10點起封閉快車道施工，應變中心研判封閉前宣導，許多車輛改道，加上配套管制及疏導措施，昨天下午因應調整路口的號誌時相一致，昨天及今天上午的車流都相當順暢，沒有發生堵塞，後續將持續滾動式檢討。

應變中心由縣警局長周煥興統合保安科、資訊科及交通隊組成，即時掌握建功地下道施工現場，及周邊道路交通流量狀況，另派遣8名警察或義交分別在中正、玉清路口，中山、建功路口，及縣府、府東路口，實施交通疏導管制，減少施工期間造成交通衝擊。

警方並將隨時滾動檢討各項交通疏導管制措施，鄉親有關意見，可洽報案台「110」，交通隊037-356279，苗栗分局交通組037-361971，北苗派出所037-260344。

建功地下道因老舊且迴轉道石頭磚路面高低不平難行，縣府工務處爭取內政部營建署補助437萬元改善，預定封閉到9月18日施工，修繕漏水、路面及路燈等項目，迴轉道將刨除，改鋪瀝青路面等。

苗栗市建功地下道改善工程，昨天上午10點起封閉快車道施工，苗栗縣警察局成立應變中心掌握即時路況。圖／苗栗縣警局提供
苗栗市建功地下道改善工程，昨天上午10點起封閉快車道施工，苗栗縣警察局成立應變中心掌握即時路況。圖／苗栗縣警局提供
苗栗市建功地下道改善工程，昨天上午10點起封閉快車道施工，苗栗縣警察局成立應變中心掌握即時路況。圖／苗栗縣警局提供
苗栗市建功地下道改善工程，昨天上午10點起封閉快車道施工，苗栗縣警察局成立應變中心掌握即時路況。圖／苗栗縣警局提供

警察 車道 監視器

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