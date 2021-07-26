快訊

東奧游泳／20年前是大陸棄嬰 她如今代表加拿大奪金「擊敗大陸選手」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園查摩鐵祭吹哨獎金 市議員質疑：誰敢為3萬吹哨

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市警方主動出擊加強汽車旅館宣導和臨檢緝毒取締。記者曾增勳／翻攝
桃園市警方主動出擊加強汽車旅館宣導和臨檢緝毒取締。記者曾增勳／翻攝

桃園市政府祭出「摩鐵」汽車旅館群聚、違規「吹哨者」獎金，鼓勵員工或民眾檢舉，市議員段樹文對此質疑表示，「誰敢去吹哨，拿個3萬元可能被抓去山上斷手腳」，他要求桃園市府應主動出擊，加強取締違規；市警局長陳國進表示，警方已率先各縣市針對汽車旅館加強宣導和臨檢緝毒，並全力配合市府觀旅局執行加強取締汽車旅館群聚或違法行為。

桃園市議會今天舉行臨時會，召開市府防疫專案報告，市長鄭文燦宣示，汽車旅館如有群聚或違法行為，業者必須通報，否則開罰最高15萬元，員工檢舉獎勵金2萬2500元。無黨籍市議員段樹文質詢表示，國內疫情爆發，他就請無黨團結聯盟總召李家興打電話給鄭文燦，希望針對汽車旅館加強取締，八大行業一禁止，所有傳播都跑到汽車旅館，疫情要清零，如幾乎今雙北到桃園、到台中市，幾乎都有汽車旅館發生事情（確診足跡）。

段樹文表示，桃園祭出吹哨專案，「誰敢去吹哨，分個3萬元可能被押去山上斷手腳」，市府應強力取締汽車旅館，只要抓到3次就斷水電，才能夠斷源，汽車旅館業者花幾千萬元開店，不可能為了多賺1、2萬元冒險，希望市府加強取締，讓地方早日清零。

汽車旅館 桃園 鄭文燦

延伸閱讀

X-Park水族館明起解封 鄭文燦：每團不超過50人

桃園特殊交友圈開罰5人 市府查摩鐵先提供3500快篩試劑

幼兒園接種逾8成解封 鄭文燦：分班上課娃娃車降載一半

北桃餐飲解封兩樣情桃園憂跨界 鄭文燦：密切注意人流

相關新聞

桌球混雙東奧拿銅牌 今天他不用再砸新電視了

台灣桌球混雙林昀儒、鄭怡靜今晚在東京奧運搶下銅牌，兩人昨晚4強賽不敵日本組合時，一氣之下砸電視螢幕的苗栗市林姓苗栗市民今...

桃園查摩鐵祭吹哨獎金 市議員質疑：誰敢為3萬吹哨

桃園市政府祭出「摩鐵」汽車旅館群聚、違規「吹哨者」獎金，鼓勵員工或民眾檢舉，市議員段樹文對此質疑表示，「誰敢去吹哨，拿個...

台15線東大路與台68匝道路口 北上方向施工車道縮減

公路總局一工處新竹工務段表示，台15線西濱公路竹港大橋東大路與台68匝道路口北上內車道，自7月27日上午9點起至8月27...

竹縣新豐、湖口鄉部分區域 29日停水7小時

台灣自來水公司第三區管理處今天表示，因辦理汰換管線工程施工，從29日上午9時至下午4時止，新竹縣新豐鄉與湖口鄉部分區域受...

不要讓「能者過勞」倒下來 苗縣議員為警察防疫爆量叫屈

疫情期間警員協助疫調、市場人流管制，及疫苗接種站、快篩站秩序維持等工作樣樣做，苗栗縣議員羅貴星今天舉疫情期間一名警員，2...

竹縣焚化爐BOO今動土 預計2023年底營運

新竹縣政府為解決長期垃圾問題，以BOO方式辦理招商，規畫興建高效能垃圾熱處理設施，今天在位於竹北市拔子窟地區的設施基地舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。