桃園查摩鐵祭吹哨獎金 市議員質疑：誰敢為3萬吹哨

桃園市政府祭出「摩鐵」汽車旅館群聚、違規「吹哨者」獎金，鼓勵員工或民眾檢舉，市議員段樹文對此質疑表示，「誰敢去吹哨，拿個3萬元可能被抓去山上斷手腳」，他要求桃園市府應主動出擊，加強取締違規；市警局長陳國進表示，警方已率先各縣市針對汽車旅館加強宣導和臨檢緝毒，並全力配合市府觀旅局執行加強取締汽車旅館群聚或違法行為。

桃園市議會今天舉行臨時會，召開市府防疫專案報告，市長鄭文燦宣示，汽車旅館如有群聚或違法行為，業者必須通報，否則開罰最高15萬元，員工檢舉獎勵金2萬2500元。無黨籍市議員段樹文質詢表示，國內疫情爆發，他就請無黨團結聯盟總召李家興打電話給鄭文燦，希望針對汽車旅館加強取締，八大行業一禁止，所有傳播都跑到汽車旅館，疫情要清零，如幾乎今雙北到桃園、到台中市，幾乎都有汽車旅館發生事情（確診足跡）。

段樹文表示，桃園祭出吹哨專案，「誰敢去吹哨，分個3萬元可能被押去山上斷手腳」，市府應強力取締汽車旅館，只要抓到3次就斷水電，才能夠斷源，汽車旅館業者花幾千萬元開店，不可能為了多賺1、2萬元冒險，希望市府加強取締，讓地方早日清零。