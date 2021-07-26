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桌球混雙東奧拿銅牌 今天他不用再砸新電視了
台灣桌球混雙林昀儒、鄭怡靜今晚在東京奧運搶下銅牌，兩人昨晚4強賽不敵日本組合時，一氣之下砸電視螢幕的苗栗市林姓苗栗市民今天中午買新電視，全程觀戰比賽，他說，砸電視為林昀儒、鄭怡靜鼓勵加油很值得，他很開心。
林姓市民是化工廠外包廠商，他讀書時代打過棒球，目前是苗栗縣慢速壘球協會監事，他說，「我是鄭怡靜的粉絲」，尤其是鄭的奮戰精神讓他佩服，2016年在里約奧運桌球比賽，鄭怡靜女子單打8強賽敗陣，他就印象深刻，且從媒體得知鄭怡靜夜以繼日練球，球技精進不少，因此他看好東奧有機會更上一層樓。
友人聊天時，4強賽卻一致看好日本組合，他當場賭氣說鄭怡靜輸了，他就把電視敲掉，昨晚觀看電視實況轉播後，「說到做到」持鐵槌砸電視螢幕，今天中午12點半左右趕緊去買新電視，晚上全程觀看，為林昀儒、鄭怡靜加油，結果以4比0勝出勇奪銅牌。
林男砸電視引起熱議，網友紛紛留言，勸他不要衝動，電視何辜？他說，電視已經用了約10年，砸電視為鄭怡靜鼓勵加油，他不會後悔，尤其今天晚上林昀儒、鄭怡靜為台灣奪下銅牌，讓世界都看到台灣，開玩笑一句話「我不用再砸電視了」！
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