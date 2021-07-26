快訊

東奧游泳／「台灣蝶王」王冠閎泳破全國紀錄 預賽名列第二進準決賽

台15線東大路與台68匝道路口 北上方向施工車道縮減

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
台15線西濱公路竹港大橋東大路與台68匝道路口北上內車道，自7月27日上午9點起至8月27日下午5點將封閉，辦理橋面板施工。圖／新竹工務段提供
台15線西濱公路竹港大橋東大路與台68匝道路口北上內車道，自7月27日上午9點起至8月27日下午5點將封閉，辦理橋面板施工。圖／新竹工務段提供

公路總局一工處新竹工務段表示，台15線西濱公路竹港大橋東大路與台68匝道路口北上內車道，自7月27日上午9點起至8月27日下午5點將封閉，辦理橋面板施工，提醒用路人行經此路段小心駕駛或改道而行。

新竹工務段表示，台15線西濱公路竹港大橋為往來新竹縣市重要道路，因橋齡及臨海易受鹽害影響，自去年底開始辦理該橋結構維修施工，增加橋梁安全及耐久性，最後階段施工將明天上午9點起至8月27日下午5點將進行施工，封閉台15線竹港大橋東大路與台68匝道路口北上內車道，提醒用路人行經本路段，注意前方路況小心駕駛，以維行車安全。

另外，行駛台15線車輛可改行延平路三段經舊港大橋及新港三街；欲往台68線車輛可由天府路改行榮濱路銜接台68線，避開壅塞路段。

相關道路行車資訊請隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路總局省道即時交通資訊網（http://168.thb.gov.tw），或撥打02-86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。

新竹 車道

延伸閱讀

苗栗台72線連接台61線有譜 交通部提報國發會審查

遊覽車第二階段評鑑出爐 430家列乙等

宜蘭泰雅大橋貨車失控 衝撞對向車釀6傷

誰移開台61線觀海大橋交維？ 43分鐘空檔「坑」車輛

相關新聞

竹縣新豐、湖口鄉部分區域 29日停水7小時

台灣自來水公司第三區管理處今天表示，因辦理汰換管線工程施工，從29日上午9時至下午4時止，新竹縣新豐鄉與湖口鄉部分區域受...

影／竹市125處公園完成清消明重啟 家長：小孩很期待

睽違69天，新竹市125處公園綠地將在明天全面解封，市長林智堅今到新竹公園了解重啟整備事項，林智堅說，目前125處公園綠...

台15線東大路與台68匝道路口 北上方向施工車道縮減

公路總局一工處新竹工務段表示，台15線西濱公路竹港大橋東大路與台68匝道路口北上內車道，自7月27日上午9點起至8月27...

不要讓「能者過勞」倒下來 苗縣議員為警察防疫爆量叫屈

疫情期間警員協助疫調、市場人流管制，及疫苗接種站、快篩站秩序維持等工作樣樣做，苗栗縣議員羅貴星今天舉疫情期間一名警員，2...

竹縣焚化爐BOO今動土 預計2023年底營運

新竹縣政府為解決長期垃圾問題，以BOO方式辦理招商，規畫興建高效能垃圾熱處理設施，今天在位於竹北市拔子窟地區的設施基地舉...

幼兒園接種逾8成解封 鄭文燦：分班上課娃娃車降載一半

明起疫情警戒降為二級，許多行業解封之外，幼兒園也陸續在進行恢復上課準備，幼教托育人員已完成第一劑接種，桃園市長鄭文燦今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。