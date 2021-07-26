台15線東大路與台68匝道路口 北上方向施工車道縮減

公路總局一工處新竹工務段表示，台15線西濱公路竹港大橋東大路與台68匝道路口北上內車道，自7月27日上午9點起至8月27日下午5點將封閉，辦理橋面板施工，提醒用路人行經此路段小心駕駛或改道而行。

新竹工務段表示，台15線西濱公路竹港大橋為往來新竹縣市重要道路，因橋齡及臨海易受鹽害影響，自去年底開始辦理該橋結構維修施工，增加橋梁安全及耐久性，最後階段施工將明天上午9點起至8月27日下午5點將進行施工，封閉台15線竹港大橋東大路與台68匝道路口北上內車道，提醒用路人行經本路段，注意前方路況小心駕駛，以維行車安全。

另外，行駛台15線車輛可改行延平路三段經舊港大橋及新港三街；欲往台68線車輛可由天府路改行榮濱路銜接台68線，避開壅塞路段。

相關道路行車資訊請隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路總局省道即時交通資訊網（http://168.thb.gov.tw），或撥打02-86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。