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苗栗縣籲防疫降級不鬆懈 29日設銅鑼鄉快篩站

中央社 / 苗栗縣26日電
苗栗縣政府今天表示，因銅鑼鄉日前出現確診個案，29日將設銅鑼戶外快篩站。圖為快篩示意圖。圖／聯合報系資料照片
苗栗縣政府今天表示，因銅鑼鄉日前出現確診個案，29日將設銅鑼戶外快篩站。圖為快篩示意圖。圖／聯合報系資料照片

全國疫情警戒將降至2級，苗栗縣政府今天表示，因銅鑼鄉日前出現確診個案，為找出遺漏可疑接觸者，29日將設銅鑼戶外快篩站，提供與案15649有接觸史或足跡重疊者免費篩檢。

苗栗縣今天無新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例，但中央流行疫情指揮中心24日公布的確診個案中，居住銅鑼鄉的3歲女童（案15649）因與母親回桃園娘家接觸到確診者而染疫，為阻斷社區傳染鏈，找出可能遺漏接觸者，29日下午1時30分至下午4時，將於銅鑼鄉銅鑼工業區太平洋醫材舊廠址，設置戶外快篩站，提供與案15649確診者有接觸史或足跡重疊的民眾免費篩檢。

縣府指出，符合快篩民眾，即日起至28日下午4時30分前，可透過網路報名（https://forms.gle/NeDUbNBghtdqFWiJ6）或電話報名（037-558510、558520），預估篩檢200人次。

全國疫情警戒明天起至8月9日從3級降為2級，苗栗縣長徐耀昌提醒「降級不解封，防疫鬆綁不鬆懈」，呼籲民眾仍需配合各項防疫措施，落實勤洗手、戴口罩與保持社交距離，保護自我與家人健康，有效降低染疫風險。

疫情 苗栗縣 快篩

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