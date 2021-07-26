快訊

北市44.7％確診者沒症狀 柯文哲曝疫情趨勢：長者快打疫苗

評／命運多舛的東奧：從最不被看好變成最有意義？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不要讓「能者過勞」倒下來 苗縣議員為警察防疫爆量叫屈

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣議員羅貴星認為警察能者過勞，協助防疫工作爆量，今天縣政總質詢是為警察抱屈。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員羅貴星認為警察能者過勞，協助防疫工作爆量，今天縣政總質詢是為警察抱屈。記者范榮達／攝影

疫情期間警員協助疫調、市場人流管制，及疫苗接種站、快篩站秩序維持等工作樣樣做，苗栗縣議員羅貴星今天舉疫情期間一名警員，2度凌晨時分通知民眾製作筆錄，終於完成報案程序，凸顯工作爆量，也讓人心疼，要求縣警局檢討勤務負荷及制度合理性，不要讓警察能者過勞倒下來！

縣警局長周煥興表示，警察本於職責協助防疫，全民也都希望警察來做，才不致出現防疫破口，這部分工作量增加了，「我以他們為榮」，不過，警察應該即時受理報案，幹部發現基層忙不過來，應該提供協助，羅貴星所舉案例，應該檢討的是幹部。

苗栗縣議會今天定期會總質詢，羅貴星為基層員警抱屈，他說，警察好用因此協助防疫工作樣樣都做，其中，疫調288件、115人次，群聚勸導1781件，勸離168件，未戴口罩勸導390件，取239人，市場實施人流管制17處、630人次，還有疫苗接種站、快篩站秩序維護等，工作爆量有超過負荷之虞。

其中一名警員因勤務太多，及人力分流，下午6點上班，巡邏、值班一路忙到深夜12點，因手上還沒有處理完的報案案件，只好通當事人凌晨2點製作筆錄，過程因為資料未完備，必須再來一次，警員值勤關係，還是凌晨近1點製作筆錄，當事人後來知道警察辛苦，沒有生氣，反而很心疼。

羅貴星指出，縣警局後來提供給他檢討報告，竟然沒有檢討警員勤務過勞，反而檢討員警太年輕，缺乏同理心，他要為員警抱屈，別讓警察成為防疫工作的受害者，勤務及工作量超過負荷，能者過勞會倒下來，縣警局應檢討勤務負荷及制度合理性。

警察 過勞

延伸閱讀

苗縣8天零確診 新北確診者足跡苗栗市有5處匡4人採檢

苗栗衛生局長工作報告 張蕊仙領略兩樣情2度鞠躬道歉

苗栗7議員聯合聲明 列6大理由要求撤換衛生局長

相關新聞

影／竹市125處公園完成清消明重啟 家長：小孩很期待

睽違69天，新竹市125處公園綠地將在明天全面解封，市長林智堅今到新竹公園了解重啟整備事項，林智堅說，目前125處公園綠...

不要讓「能者過勞」倒下來 苗縣議員為警察防疫爆量叫屈

疫情期間警員協助疫調、市場人流管制，及疫苗接種站、快篩站秩序維持等工作樣樣做，苗栗縣議員羅貴星今天舉疫情期間一名警員，2...

竹縣焚化爐BOO今動土 預計2023年底營運

新竹縣政府為解決長期垃圾問題，以BOO方式辦理招商，規畫興建高效能垃圾熱處理設施，今天在位於竹北市拔子窟地區的設施基地舉...

幼兒園接種逾8成解封 鄭文燦：分班上課娃娃車降載一半

明起疫情警戒降為二級，許多行業解封之外，幼兒園也陸續在進行恢復上課準備，幼教托育人員已完成第一劑接種，桃園市長鄭文燦今天...

DIY專屬泰雅風手環 五峰「泰雅苧麻的春天」明起報名

觀霧國家森林遊樂區生態資源豐富，周邊人文及林業歷史痕跡，提供觀霧多元的文化交融風貌，林務局新竹林區管理處預計8月21日在...

台13甲、140縣道2種速限 徐耀昌：日夜一致60公里

苗栗縣台13甲線造橋鄉豐湖村，及140縣道卓蘭鎮、三義鄉間路段，考量保護石虎等野生動物，日間速限每小時60公里，夜間降到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。