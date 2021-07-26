不要讓「能者過勞」倒下來 苗縣議員為警察防疫爆量叫屈

疫情期間警員協助疫調、市場人流管制，及疫苗接種站、快篩站秩序維持等工作樣樣做，苗栗縣議員羅貴星今天舉疫情期間一名警員，2度凌晨時分通知民眾製作筆錄，終於完成報案程序，凸顯工作爆量，也讓人心疼，要求縣警局檢討勤務負荷及制度合理性，不要讓警察能者過勞倒下來！

縣警局長周煥興表示，警察本於職責協助防疫，全民也都希望警察來做，才不致出現防疫破口，這部分工作量增加了，「我以他們為榮」，不過，警察應該即時受理報案，幹部發現基層忙不過來，應該提供協助，羅貴星所舉案例，應該檢討的是幹部。

苗栗縣議會今天定期會總質詢，羅貴星為基層員警抱屈，他說，警察好用因此協助防疫工作樣樣都做，其中，疫調288件、115人次，群聚勸導1781件，勸離168件，未戴口罩勸導390件，取239人，市場實施人流管制17處、630人次，還有疫苗接種站、快篩站秩序維護等，工作爆量有超過負荷之虞。

其中一名警員因勤務太多，及人力分流，下午6點上班，巡邏、值班一路忙到深夜12點，因手上還沒有處理完的報案案件，只好通當事人凌晨2點製作筆錄，過程因為資料未完備，必須再來一次，警員值勤關係，還是凌晨近1點製作筆錄，當事人後來知道警察辛苦，沒有生氣，反而很心疼。

羅貴星指出，縣警局後來提供給他檢討報告，竟然沒有檢討警員勤務過勞，反而檢討員警太年輕，缺乏同理心，他要為員警抱屈，別讓警察成為防疫工作的受害者，勤務及工作量超過負荷，能者過勞會倒下來，縣警局應檢討勤務負荷及制度合理性。