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竹縣焚化爐BOO今動土 預計2023年底營運

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案興建工程，今天舉行動土典禮。記者陳斯穎／攝影
新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案興建工程，今天舉行動土典禮。記者陳斯穎／攝影

新竹縣政府為解決長期垃圾問題，以BOO方式辦理招商，規畫興建高效能垃圾熱處理設施，今天在位於竹北市拔子窟地區的設施基地舉行動土典禮，預計2023年底營運，未來將收取全縣的家戶生活垃圾及一般事業廢棄物，每日可處理500公噸垃圾量。

環保局表示，新竹縣目前因無廢棄物處理設施，縣內每天產生約250噸的家戶垃圾，只能委由鄰近縣市代燒，若遇到市焚化爐歲修或進行整改工程，無法進廠處理的垃圾就必須暫置縣內掩埋場，且竹縣人口不斷成長，垃圾量也會隨之增加，興建垃圾處理設施才能達到自主處理垃圾的目標。

環保局也指出，此BOO案由縣府與翰陽科技綠能公司簽約，採用先進高效能廢棄物資源循環新技術，對環境影響較低且能源轉換率較高，兼具廢棄物處理及資源循環等效益，設施基地緊鄰台61線鳳鼻隧道南下出口，面積約2.7公頃，每日可處理500公噸垃圾量，焚化處理後的底渣部分，竹縣府須處理垃圾重量的13%，作為再生粒料後再利用，超出13%的底渣則由廠商自行妥善處理。

有些民眾對此BOO案的投資契約內容中的代燒費用及回饋方式等有疑慮，環保局也說明，委託外縣市代處理垃圾費用近年來持續上漲，目前新竹市代燒每公噸2100、苗栗縣為2200元，且可能繼續漲價至2500元，此案投資契約約定垃圾處理費則為20年的固定費率，每公噸維持2100元。

另外，此案與桃園焚化爐BOT案相比，處理費及回饋方式設計不同，竹縣方案是將相關回饋全部納入回饋金中，並參考近縣市的回饋辦法，針對鄰近受影響較大的7個村里，目前正在擬「新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案回饋金管理自治條例」。

環保局也強調，該案的設施興建及後續維修、營運，皆由翰陽科技綠能公司負責，未經過縣府同意，公司也不得辦理股權轉讓、合併或分割，環保局也會善盡監督職責，確保縣民的權益不受損。

高效能垃圾熱處理設施興建於竹北市拔子窟地區，緊鄰台61線鳳鼻隧道南下出口，面積約2.7公頃。記者陳斯穎／攝影
高效能垃圾熱處理設施興建於竹北市拔子窟地區，緊鄰台61線鳳鼻隧道南下出口，面積約2.7公頃。記者陳斯穎／攝影

新竹 廢棄物 焚化爐

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