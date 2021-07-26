幼兒園接種逾8成解封 鄭文燦：分班上課娃娃車降載一半

明起疫情警戒降為二級，許多行業解封之外，幼兒園也陸續在進行恢復上課準備，幼教托育人員已完成第一劑接種，桃園市長鄭文燦今天上午表示，幼兒園進行復課工作，清消之外，將來幼兒園管理也有防疫規定，必須不能混班、分班授課原則，娃娃車降載一半。

鄭文燦說，中央宣布幼兒園、課照中心、安親班可在疫苗施打80%以上解封，未施打疫苗或接種未達14天，須有3天內快篩或PCR陰性證明，每3到7天定期快篩，市府希望開園、開班或暑假的體育訓練、活動開訓，都要完成第一劑的快篩才能開始。

鄭文燦說，幼兒園復課的防疫規定中，針對19人座的娃娃車，必須降載到10人，更小的娃娃車要降載一半，幼兒園疫苗覆蓋率要達到8成，如果未達到，一樣要做快篩，並要求幼兒園使用食物隔板，市政府將補助近800萬元經費，幫忙全市595個幼兒園購買食物隔板和必要防疫物資，由教育局統一採購，讓家長放心，讓孩子可以習慣在食物隔板方式用餐。

此外，目前市府專案疫苗計畫中，交通部專案包括貨運司機、物流業司機，大約1.2萬人，在7月31日止，均可前往北科附工、六和高工施打，教師專案的國中、高中老師約1萬900人，明、後2天可至北區龍安國小、大溪高中，南區青埔國中、平鎮高中4接種站接種，補教專案7500人，將自明天27日至29日止，可至北區的體育大學體育館、南區的陸軍專科學校接種。