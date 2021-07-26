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影／竹市125處公園完成清消明重啟 家長：小孩很期待

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
林智堅說，目前125處公園綠地的遊具、體健設施、沙坑都已完成消毒清潔。記者王駿杰／攝影
林智堅說，目前125處公園綠地的遊具、體健設施、沙坑都已完成消毒清潔。記者王駿杰／攝影

睽違69天，新竹市125處公園綠地將在明天全面解封，市長林智堅今到新竹公園了解重啟整備事項，林智堅說，目前125處公園綠地的遊具、體健設施、沙坑都已完成消毒清潔，之後各公園洗手台會擺上肥皂，民眾遊玩之餘也可防疫消毒，並提醒在公園休憩仍須全程戴口罩、保持社交距離並禁止飲食（補充水分除外）。

育有兩子的林姓家長說，在三級警戒期間，小孩都只能在頂樓放風，每次經過拉封鎖線的遊具臉上都有失望笑容，只好趁洗澡把浴缸當溜滑梯，小孩都很期待明天公園重啟。

林智堅說，5月19日升級三級警戒以來，受小孩、長者喜愛的遊具、體健設施已封閉長達69天，明將重啟公園綠地、戶外場景，各設施都已整修、噴水管線完成疏通、草木已修剪等。市府也在解封前完成125處公園消毒，並將定期擦拭遊具、體健等設施。所有公園綠地也將提供肥皂，民眾使用設施後可多加使用，加強防疫。

市府提醒，進入二級警戒後，民眾將展開防疫新生活，新竹市戶外景點，新竹市立動物園入園人數限制1500人以下，旅客須落實實聯制、戴口罩、維持社交距離。十八尖山則維持3000人人流管制，同樣採出入口管制、全程須配戴口罩。

新竹市125處公園綠地將在明天全面解封，目前125處公園綠地的遊具、體健設施、沙坑都已完成消毒清潔。記者王駿杰／攝影
新竹市125處公園綠地將在明天全面解封，目前125處公園綠地的遊具、體健設施、沙坑都已完成消毒清潔。記者王駿杰／攝影
之後各公園洗手台會擺上肥皂，民眾遊玩之餘也可防疫消毒。記者王駿杰／攝影
之後各公園洗手台會擺上肥皂，民眾遊玩之餘也可防疫消毒。記者王駿杰／攝影
睽違69天，新竹市125處公園綠地將在明天全面解封。記者王駿杰／攝影
睽違69天，新竹市125處公園綠地將在明天全面解封。記者王駿杰／攝影

新竹 社交距離 口罩

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