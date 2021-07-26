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DIY專屬泰雅風手環 五峰「泰雅苧麻的春天」明起報名

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
民眾全神貫注編織著屬於自己獨一無二的作品。圖／森依努工作坊提供
民眾全神貫注編織著屬於自己獨一無二的作品。圖／森依努工作坊提供

觀霧國家森林遊樂區生態資源豐富，周邊人文及林業歷史痕跡，提供觀霧多元的文化交融風貌，林務局新竹林區管理處預計8月21日在新竹縣五峰鄉清泉部落的森依努工作坊，舉辦「泰雅苧麻的春天」主題活動，與民眾分享泰雅重要的文化資產「泰雅編織」，27日晚上8點起開放網路報名，有興趣的民眾把握機會。

新竹林管處表示，觀霧國家森林遊樂區周邊有數個泰雅族部落，如白蘭部落、清泉部落、土場部落等，部落族人長期居住於此，與山林植物間有深厚的連結；此次活動邀請五峰鄉清泉部落的耆老陳鳳嬌老師，以泰雅族民族植物「苧麻」，和民眾分享泰雅族傳統編織技藝，並透過現場手作DIY活動，帶領民眾製作屬於自己的苧麻手環。

「泰雅苧麻的春天」活動7月27日晚上8點起開放網路報名，活動費用每人450元，限額30人，歡迎想認識泰雅族文化、對傳統編織有興趣的民眾，把握機會報名參加，報名網址為https://www.accupass.com/go/2021-08-Guanwu，也可電洽諮詢（03）363-2488圈谷資訊彭小姐。

新竹林管處說，觀霧國家森林遊樂區可觀賞春、夏、秋、冬四季更迭的不同特色景觀，也希望透過此場活動，連接並推廣周邊泰雅部落的文化，鼓勵民眾未來到觀霧地區遊玩時，也能走訪部落，體驗更多元的遊憩活動。

清泉部落的耆老陳鳳嬌老師常用泰雅族傳統的圖騰紋飾搭配設計作品。圖／森依努工作坊提供
清泉部落的耆老陳鳳嬌老師常用泰雅族傳統的圖騰紋飾搭配設計作品。圖／森依努工作坊提供

新竹 泰雅族 森林遊樂區

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