DIY專屬泰雅風手環 五峰「泰雅苧麻的春天」明起報名

觀霧國家森林遊樂區生態資源豐富，周邊人文及林業歷史痕跡，提供觀霧多元的文化交融風貌，林務局新竹林區管理處預計8月21日在新竹縣五峰鄉清泉部落的森依努工作坊，舉辦「泰雅苧麻的春天」主題活動，與民眾分享泰雅重要的文化資產「泰雅編織」，27日晚上8點起開放網路報名，有興趣的民眾把握機會。

新竹林管處表示，觀霧國家森林遊樂區周邊有數個泰雅族部落，如白蘭部落、清泉部落、土場部落等，部落族人長期居住於此，與山林植物間有深厚的連結；此次活動邀請五峰鄉清泉部落的耆老陳鳳嬌老師，以泰雅族民族植物「苧麻」，和民眾分享泰雅族傳統編織技藝，並透過現場手作DIY活動，帶領民眾製作屬於自己的苧麻手環。

「泰雅苧麻的春天」活動7月27日晚上8點起開放網路報名，活動費用每人450元，限額30人，歡迎想認識泰雅族文化、對傳統編織有興趣的民眾，把握機會報名參加，報名網址為https://www.accupass.com/go/2021-08-Guanwu，也可電洽諮詢（03）363-2488圈谷資訊彭小姐。