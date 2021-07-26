快訊

拳擊／世界第一爆冷首戰敗北 林郁婷止步16強

台大每年僅當掉6%老師 學者：我高教「殭屍化」沒競爭力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台13甲、140縣道2種速限 徐耀昌：日夜一致60公里

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長徐耀昌今天在議會表態，希望台13甲線、140縣道速限日、夜一致，開放到60公里。記者范榮達／攝影
苗栗縣長徐耀昌今天在議會表態，希望台13甲線、140縣道速限日、夜一致，開放到60公里。記者范榮達／攝影

苗栗縣台13甲線造橋鄉豐湖村，及140縣道卓蘭鎮、三義鄉間路段，考量保護石虎等野生動物，日間速限每小時60公里，夜間降到50公里，縣長徐耀昌今天答覆議員楊恭林質詢，指示警察局配合工務處在道安會報提報，希望速限日夜一致，開放到60公里。

台13甲線、140縣道日、夜間兩種速限，區間測速上路執法前，引發地方關注，楊恭林今天在縣議會定期會總質詢指出，政府投入近50億元經費，140縣道路連通卓蘭、三義，打造苗栗縣南橫公路，成為卓蘭鎮對外重要道路，交通便利了，2種速限引發民怨沸沸揚揚。

楊恭林邀縣府工務處、農業局及警察局相關單位人員，以時速50公里開一趟140縣道感受，他說，140縣道寬18公尺到20公尺，路況又直又好，加上投入大筆經費友善野生動物設施，道路時速50公里、60公里標準何在？尤其2種速限容易造成駕駛人緊張，反而可能釀成事故。

警察局長周煥興、工務處長古明弘都表達立場，支持日、夜一致速限，不要讓民眾無所適從，及符合用路人習慣，古明弘表示，140縣道去年投入約2億元，設置噪音路面、防護網、廊道等，連植栽路都特別開口設計，友善野生動物，也發揮效果，140縣道去年底至今都沒有發生石虎路殺事件。

徐耀昌回應楊恭林質詢，就台13甲線、140縣道日、夜2種速限表態，徐耀昌認為不太合理，他說，現在車子性能好，隨便加一下油門，時速60公里很正常，有時大型車輛在晚間開太慢，反而造成危險，尊重用路人權利，希望能夠在道安會報討論，日夜速限一致，開放到時速60公里。

苗栗縣140縣道日、夜2種不同速限，縣議員楊恭林質詢已造造成民怨沸沸揚揚。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣140縣道日、夜2種不同速限，縣議員楊恭林質詢已造造成民怨沸沸揚揚。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣140縣道日、夜2種不同速限，縣議員楊恭林質詢已造造成民怨沸沸揚揚。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣140縣道日、夜2種不同速限，縣議員楊恭林質詢已造造成民怨沸沸揚揚。圖／苗栗縣政府提供

警察 徐耀昌 石虎

延伸閱讀

烟花颱風外圍環流大雨不斷 公館紅棗逾3成裂果

苗栗持續0確診 縣長徐耀昌籲懷抱「三心」

苗縣8天零確診 新北確診者足跡苗栗市有5處匡4人採檢

2任縣長自我打分數 徐耀昌：社會自有公評

相關新聞

影／竹市125處公園完成清消明重啟 家長：小孩很期待

睽違69天，新竹市125處公園綠地將在明天全面解封，市長林智堅今到新竹公園了解重啟整備事項，林智堅說，目前125處公園綠...

DIY專屬泰雅風手環 五峰「泰雅苧麻的春天」明起報名

觀霧國家森林遊樂區生態資源豐富，周邊人文及林業歷史痕跡，提供觀霧多元的文化交融風貌，林務局新竹林區管理處預計8月21日在...

台13甲、140縣道2種速限 徐耀昌：日夜一致60公里

苗栗縣台13甲線造橋鄉豐湖村，及140縣道卓蘭鎮、三義鄉間路段，考量保護石虎等野生動物，日間速限每小時60公里，夜間降到...

竹縣關西鎮上林社區入選微笑社區 用繪本呈現家鄉歷史

新竹縣政府文化局積極推動社區總體營造，每年舉辦微笑社區及微笑公民徵選，今年共有16個單位入選微笑社區、3人入選微笑公民，...

台灣桌球混雙奧運4強敗陣 他一時氣憤持鐵槌敲爛電視

台灣世界排名第一的桌球混雙搭檔林昀儒、鄭怡靜，昨晚在日本舉辦的世界奧運會4強賽敗給日本組合，一名林姓苗栗市民觀看電視實況...

苗栗縣一鄉鎮一特色公園 公館、銅鑼鄉入列

苗栗縣政府推動「一鄉鎮一特色公園」，改造老舊社區公園或閒置空地，公館鄉、銅鑼鄉特色休憩空間最近施工，工程總經費1200萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。