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台13甲、140縣道2種速限 徐耀昌：日夜一致60公里
苗栗縣台13甲線造橋鄉豐湖村，及140縣道卓蘭鎮、三義鄉間路段，考量保護石虎等野生動物，日間速限每小時60公里，夜間降到50公里，縣長徐耀昌今天答覆議員楊恭林質詢，指示警察局配合工務處在道安會報提報，希望速限日夜一致，開放到60公里。
台13甲線、140縣道日、夜間兩種速限，區間測速上路執法前，引發地方關注，楊恭林今天在縣議會定期會總質詢指出，政府投入近50億元經費，140縣道路連通卓蘭、三義，打造苗栗縣南橫公路，成為卓蘭鎮對外重要道路，交通便利了，2種速限引發民怨沸沸揚揚。
楊恭林邀縣府工務處、農業局及警察局相關單位人員，以時速50公里開一趟140縣道感受，他說，140縣道寬18公尺到20公尺，路況又直又好，加上投入大筆經費友善野生動物設施，道路時速50公里、60公里標準何在？尤其2種速限容易造成駕駛人緊張，反而可能釀成事故。
警察局長周煥興、工務處長古明弘都表達立場，支持日、夜一致速限，不要讓民眾無所適從，及符合用路人習慣，古明弘表示，140縣道去年投入約2億元，設置噪音路面、防護網、廊道等，連植栽路都特別開口設計，友善野生動物，也發揮效果，140縣道去年底至今都沒有發生石虎路殺事件。
徐耀昌回應楊恭林質詢，就台13甲線、140縣道日、夜2種速限表態，徐耀昌認為不太合理，他說，現在車子性能好，隨便加一下油門，時速60公里很正常，有時大型車輛在晚間開太慢，反而造成危險，尊重用路人權利，希望能夠在道安會報討論，日夜速限一致，開放到時速60公里。
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