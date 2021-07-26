竹縣關西鎮上林社區入選微笑社區 用繪本呈現家鄉歷史

新竹縣政府文化局積極推動社區總體營造，每年舉辦微笑社區及微笑公民徵選，今年共有16個單位入選微笑社區、3人入選微笑公民，其中關西鎮上林社區已連續2年入選，今年延續去年寫村史的計畫，同樣與在地的國小合作，將村史以繪本的方式呈現，用生動有趣的方式吸引更多人認識家鄉的歷史。

文化局表示，微笑社區及公民徵選每年都吸引許多團體與個人參加，期盼藉由自身力量，打造出家鄉不同的樣貌，每個入選的社區及公民依照提案的計畫，社區最高可獲得15萬元的補助，若2個社區聯合提案最高有25萬元，公民則是最高5萬元，今年文化局共補助190萬元。

其中入選的上林社區今年是第2次入選，去年社區以「話我家鄉－上林采風誌」為主題，與坪林國小合作，將耆老訪談融入社會科領域課程，讓學童訪問家中長輩的生命故事，達成跨齡共寫村史，並舉辦講古打擂台及新書發表會，最後更成功出版了「上林村史」一書，讓民眾認識關西上橫坑與坪林的歷史。

今年上林社區則延續去年的計畫，發展出「畫」我上林「話」鄉情的主題，以繪圖說故事的方式呈現上林村史，並再次與坪林國小合作，將上林的開發歷史轉化成繪本，持續向外推廣社造及在地風土傳承的精神。