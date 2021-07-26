苗栗縣一鄉鎮一特色公園 公館、銅鑼鄉入列

苗栗縣政府推動「一鄉鎮一特色公園」，改造老舊社區公園或閒置空地，公館鄉、銅鑼鄉特色休憩空間最近施工，工程總經費1200萬元，預計今年11月中旬完工，提供周邊居民、親子共遊、長者體健休憩的好地方，為地方注入新活力。

縣政府2018年起先後在苗栗市、竹南鎮及苑裡鎮打造大型親子公園，受到民眾好評，並持續盤點老舊社區公園或閒置空地，推動「一鄉鎮一特色公園」，打造公園2.0版，規畫在地特色的共融遊憩設施，今年11月中旬將再完成公館鄉及銅鑼鄉設置特色休憩空間。

縣府水利處指出，「一鄉鎮一特色公園」公館鄉工區在縣府消防局公館分隊旁公園，改善既有鋪面，重新規畫整理動線，並加入多元且具地方特色的遊憩設施，公園內既有汲水器再利用成互動式親水區，另入口意象將融入公館鄉歷史悠久的陶藝文化，結合客家花布元素設計，凸顯在地特色。