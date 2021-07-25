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桃園國高中補教師本周打疫苗 市府補助幼兒園隔板755萬
桃園市今天起連續5天進行第三輪全民預約接種首日，預約總共3萬0940人，分別在34個社區接種站施打，接種人數3萬0279人，接種率97.9%，市長鄭文燦表示，第三輪總共12.8萬人預約接種，市府決定下一輪放大接種至20萬人能量，接種站將增加桃園區藝文展演中心、經國國中及蘆竹區龍安國小，到達37個接種站。
繼教師專案疫苗完成國小教師施打後，鄭文燦表示，教師專案疫苗已排定7月27日國中老師總共6786人施打、28日高中老師總共4004人，北區安排在龍安國小、大溪高中施打，南區安排在青埔國中、平鎮高中施打。此外，補教專案疫苗排定補教老師總共7295人，在7月27日至29日三天，北區安排至體育大學林口體育館、南區安排至陸軍專科學校施打，分別由林口長庚醫院、國軍桃園總醫院團隊支援。
鄭文燦表示，中央已宣佈，暑假期間降低家長負擔，幼兒園、安親班、補習班的疫苗施打等到80%以上解封，如果還沒施打疫苗或打疫苗未滿十四天，要做PCR快篩試劑，桃園希望開園、開班、暑假體育訓練活動開訓，都要完成第一劑檢驗試劑快篩，才能開始，市府教育局購買1萬劑試劑，提供補習班、學校使用。
市政府也針對595家幼兒園補助755萬元，包括清潔、消毒之外，補助幼兒園一次購足進行食物隔板等防疫物資，希望讓幼兒園小朋友習慣吃飯時有食物隔板間隔，讓家長放心、幼教老師放心、孩子安心，全市595家幼兒園只要開園就必須符合標準。
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