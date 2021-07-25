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「紅棗飯兜」 今年首發 公館產季限定的風味

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣公館鄉農會與巧軒餐廳合作，推出「紅棗飯兜」，接受20個以上、150個以下團體預約。圖／公館鄉農會提供
苗栗縣公館鄉農會與巧軒餐廳合作，推出「紅棗飯兜」，接受20個以上、150個以下團體預約。圖／公館鄉農會提供

苗栗縣公館鄉特產紅棗正值盛產，受疫情影響，公館鄉農會今年首次與在地的「田媽媽」巧軒餐廳合作，7月27日起推出紅棗主題「紅棗飯兜（客家話便當之意）」，巧妙運用紅棗入菜，紅棗炒飯、紅棗滷雞腿、紅棗鮮果沙拉等風味獨具，產地、產季及數量限定。

紅棗飯兜僅於紅棗季限定，1個單價120元，7月27日起每周三到周五，每天限量150個，接受團體預約20個以上、150個以下，公館鄉自取、外送皆可，其他地方以到餐廳自取為原則，考量食材新鮮度、備料，必須提前1到2天預訂，電話037-226868洽詢。

公館鄉紅棗種植80多公頃，7、8月是產季，巧軒在產地的石墻村，餐廳的前身也是紅棗園，主廚徐治強研發紅棗入菜，紅棗炒飯更是餐廳的招牌，公館鄉農會今年首次與巧軒合作推出紅棗飯兜，透過直播宣傳行銷，也獲得熱烈回響。

農會特別分享4人份紅棗炒飯做法，食材米飯4碗、去籽紅棗干10顆、雞蛋2顆、火腿2片，紅蘿蔔、洋蔥半顆，青蔥1支，及少許鹽、胡椒粉、沙拉油，首先將紅棗、火腿、紅蘿蔔、洋蔥、青蔥，食材切成丁狀，放入少許的油，將蛋放入鍋中拌炒，再放入紅棗、火腿、紅蘿蔔、洋蔥，炒至7分熟後，將白飯倒入，再加少許的青蔥拌炒，起鍋前加入適量的鹽和胡椒粉拌勻即可。

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