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9成滿意竹市防疫作為 仲夏藝文、生活節將小規模舉辦

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
在疫情期間林智堅持續推動新校園運動，改建老舊校舍，讓學童返校有更好學習環境。圖／新竹市政府提供
在疫情期間林智堅持續推動新校園運動，改建老舊校舍，讓學童返校有更好學習環境。圖／新竹市政府提供

三級警戒將降級前夕，新市府進行防疫政策滿意度調查，針對「疫情期間的防疫作為」民眾分別給予市府、市長林智堅90%、91%的高滿意度；對疫情後復甦期待的方向， 30%期待「恢復正常生活」，28%希望「經濟發展」。林智堅說，解封後將是與病毒共存的新生活模式，市府將陸續解封各公共場所、室內場館，搭配防疫管理；兒藝節、仲夏藝文季、生活節、感恩季也會在符合防疫指引下，縮小規模舉辦。

林智堅在臉書發布「致光榮新竹人的一封信」，感謝民眾支持市府各項防疫措施，更與市府團結合作，一起度過疫情難關，市府始終「一手防疫、一手建設」，竹科X計畫、步行城市、兒童醫院等重大設施從不停歇，盼持續提供更高生活品質。

市府最新民調結果還包括，86%民眾「滿意」市府施政，87%民眾對林智堅施政感到「滿意」。對於防疫作為，市府與林智堅都獲超過90%「滿意」。

在市府各項防疫作為上，市民對市府在「防疫宣導」、「環境清潔消毒」、「疫苗施打」的滿意度最高，分別獲得60%至70%的滿意度。

民調也顯示，面對疫情後復甦，30%民眾期待恢復正常生活，包含正常上班課、開放內用等；28.6%期待經濟發展，包含產業發展、就業等。

市府表示，自本土疫情升溫，市府就透過精準疫調、確實隔離，阻斷傳播練，面對鄰近縣市廠商群聚感染案，也結合中央資源立即成立竹科篩檢站，透過專案形式，協助廠商迅速篩檢，即時圍堵疫情，讓竹市成為北台灣累計確診個案最低城市。

疫苗施打上，市府成立大型疫苗站，並主動造冊、主動通知，讓長者免預約、免排隊分流來施打疫苗。更啟動「高周數孕婦優先施打計畫」，為生育的家庭築起防護網。

市府指出，這份民調由新竹市政府委託循證民調有限公司調查，於本次民調自今年7月9日到7月19日間，對居住新竹市年滿20歲的民眾抽樣調查，完成數達1080份，抽樣誤差在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.98%。

林智堅到疫苗施打站了解民眾接種情形。圖／新竹市政府提供
林智堅到疫苗施打站了解民眾接種情形。圖／新竹市政府提供

疫情 林智堅 民調

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