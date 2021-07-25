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竹縣蔬果箱送營養照護小卡 吃新鮮蔬果也學習知識

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
營養照護小卡上鼓勵大家「聰明吃」，均衡選擇六大類食物。圖／新竹縣政府提供
營養照護小卡上鼓勵大家「聰明吃」，均衡選擇六大類食物。圖／新竹縣政府提供

新竹縣多個農會在防疫期間推出蔬果箱，獲得民眾熱烈回響，新竹縣政府衛生局社區營養推廣中心，7月初首度與芎林鄉農會合作，在蔬菜箱中放入「營養照護小卡」，讓訂購蔬菜箱的民眾除了吃到新鮮、蔬果在地農產品，也能透過小卡學習營養知識、吃出健康。

衛生局表示，為宣導長輩們吃得健康，社區營養推廣中心持續在老人社區關懷據點、文化健康站等，舉辦長者營養健康相關活動，去年在13鄉鎮辦理60多場講座，超過千名長者共襄盛舉，由專業營養師宣導相關知識，帶領銀髮族學習到營養知識，因疫情影響才暫停舉辦。

為了在疫情期間也能照顧民眾健康，營養推廣中心以芎林農會作為示範地點，特別規畫營養小卡，提醒大家透過健康均衡飲食提昇免疫力，一起防疫新煮食、均衡健康吃。

衛生局指出，「營養照護小卡」上鼓勵民眾，就算宅在家也要「聰明吃」，均衡地選擇六大類食物，利用我的餐盤六口訣「每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙」，餐餐飲食均衡、營養沒煩惱。

衛生局也提醒，若長輩有牙齒不好、咬不動、吞不下等食物問題，可以尋求專業營養師協助，可電洽社區推廣營養中心03-5518160轉285、291、294，或上新竹縣政府衛生局網站及社區營養專區查詢。

新竹縣政府衛生局社區營養推廣中心，7月初首度與芎林鄉農會合作，在蔬菜箱中放入「營養照護小卡」。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府衛生局社區營養推廣中心，7月初首度與芎林鄉農會合作，在蔬菜箱中放入「營養照護小卡」。圖／新竹縣政府提供

衛生局 新竹 農會

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