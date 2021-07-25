水庫支援外縣市卻先限水 議員爭苗水苗用酌情回饋

苗栗縣永和山水庫支援新竹用水，今年乾旱期間，頭份、竹南地區卻率先於4月6日分區限水，這次縣議會定期會包括議長鍾東錦交付議案，及多名議員於總質詢，發出不平之鳴，爭取「苗水苗用」，及使用者付費回饋苗栗亟待興辦的水利建設。

竹南、頭份近年來發展快速，人口快速增加，目前近20萬人，永和山水庫供應頭份、竹南地區民生用水，今年乾旱見底，頭份、竹南地區4月6日全台第一波分區限水，直到6月6日才解除紅燈，居民苦不堪言，相關水情也成了縣議會定期會焦點，鍾東錦交付議案，議員陳碧華、温宜靜、張佳玲等多人也質詢關心。

張佳玲形容分區限水時期，對竹南、頭份人是「一場揮之不去的夢魘」，她說，氣候越來越極端，大旱可能成為常態，平常苗栗水庫借給外縣市用，限水卻先限苗栗，苗栗真正需要水時，還有可能因為沒有輸水管路等問題，搞到苗栗沒水可用，最後連洗車都好像犯罪一樣，表示水資源政策存在著很大的漏洞。

温宜靜等人建議苗水苗用、酌情回饋，他們指出，苗栗水庫很大比例提供外縣市工業用水，建議依照使用者付費原則，應在適法範圍內，研擬外縣市工業用水增加水費，以回饋水利建設，例如永和山水庫的水源，田美攔河堰導水路老舊，亟待升級興建雙水道引水。

縣府水利處長楊明鐃表示，水庫回饋屬中央權責，縣府將代為轉達爭取，至於紓緩竹南、頭份供水壓力，最快的是鯉魚潭水庫自來水幹管工程，目前施作到苗栗市，可望2024年與頭份、竹南供水網連線，1天供應22萬立方公尺自來水。

此外，永和山水庫現有的導水路引中港溪水，最大每秒6.5立方公尺，地方建議及水利署、自來水公司規畫增建1條導水路，最大每秒10立方公尺，但雙導水道案，必須提報國家發展委員會審查，還要地質鑽探、環評等，還需要一段很長的時間。