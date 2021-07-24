竹市屆效莫德納70劑全國最少 林智堅分析凸顯1困境

中央流行疫情指揮中心今公布各地共3批莫德納疫苗將到期，各縣市剩餘劑量也曝光，新竹市3批疫苗總計只剩70劑，是全台最少。市長林智堅說，關鍵在於竹市始終以「疫苗來了就打」的效率原則進行，但也凸顯目前疫苗分配是按年齡層往下走，會讓年輕人口居多的新竹市難快速拉高疫苗覆蓋率。

依據中央流行疫情指揮中心今天公布資料，新竹市將在7月29日到8月2日屆效莫德納疫苗有56劑、8月2日屆效莫德納疫苗0劑、8月2日到6日屆效的莫德納疫苗也只剩14劑，對比部分縣市剩餘劑數動輒數千、上萬劑，只有竹市不到百劑，比嘉義縣140劑還少了一半。

新竹市3批將屆效期的莫德納疫苗只剩70劑，是全台22縣市最少，展現十足接種效率，林智堅今晚說，因為新竹市始終以「疫苗來了就打」原則，透過開設各區大型施打站，提高全市施打量能；更主動造冊通知長輩施打，來增進施打效率。

林智堅也提到，「竹市歷來的疫苗剩餘量，一直都是模範生」，只要獲配疫苗，都會以最大量能、效率為符合條件的民眾接種，才能儘快提高全市涵蓋率。

不過竹市剩餘疫苗劑數最少，也對竹市來說是個隱憂，林智堅說，這也凸顯了，目前「從年老者向下按年齡齊頭式分配疫苗」的公式，對人口主要是年輕族群的縣市如新竹市而言，想要快速提高接種涵蓋率與群體免疫力會遇到困難。