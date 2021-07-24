新竹上坪溪暴漲砂石堵取水口 五峰、竹東部分地區停水

新竹縣五峰鄉因烟花颱風影響連下3天大雨，境內上坪溪溪水暴漲，也帶來許多巨石泥沙，今天上午桃山淨水場取水口遭堵塞，導致五峰鄉桃山村、大隘村、竹東鎮上坪里、瑞峰里等地自來水停水，台水公司研判，因溪水湍急無法搶修，至少會停水到明天上午。

據了解，停水區域五峰鄉桃山村、大隘村、竹東鎮上坪里、瑞峰里至少有上百戶受到影響，自來水三區管理處竹東營運所在今天上午發現設於上坪溪的桃山淨水場取水口遭堵塞後，立即派員到現場察看。

據縣議員張益生表示，目前山區雨勢仍大，上坪溪溪水湍急，水公司回應目前無法搶修，原定今天下午5點能恢復供水的時程將延到明天上午，他也已要求水公司在安全無虞的情況下盡早搶修，好讓居民有水可用。