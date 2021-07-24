迎接疫情警戒降級 新竹市展開熱點大消毒

中央流行疫情指揮中心宣布27日起疫情警戒調降為2級，新竹市政府規劃降級前全市大消毒，目前完成客運站、轉運站、市區公車等消毒，接下來將完成125座公園等綠地消毒計畫。

新竹市長林智堅表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全國疫情警戒雖降至2級，除了飲食，外出仍須全程配戴口罩，室外保持1公尺社交距離，勤洗手消毒，呼籲民眾繼續做好防疫工作，不要讓病毒趁虛而入。

林智堅說，未來竹市仍會定期持續進行全市熱點大消毒，包含火車站、客運站、商圈、公園等。昨天已完成國光客運、新竹客運總站、新竹客運市區公車、香山轉運站及左岸等處消毒。

林智堅說，明後兩天將啟動全市125座公園綠地、遊具、體健設施、涼亭及籃框全面消毒，並將警示帶拆除，重新開放民眾使用。

新竹市環保局表示，針對部分營業場所將重新開放，業者可參照環保署訂定的「營業場所自主環境消毒參考指引」，落實營業場所內外區域環境消毒及自主管理，並於適當地點揭露已完成消毒的告示，讓民眾安心消費，共同落實全民綠生活、防疫新生活運動。