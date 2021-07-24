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新竹縣增開疫苗第7類專案接種 呼籲收到通知就打疫苗

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
縣長楊文科日前前往縣立體育館，關心第7類接種對象幼兒園教職員工疫苗施打情形。圖／縣府提供
縣長楊文科日前前往縣立體育館，關心第7類接種對象幼兒園教職員工疫苗施打情形。圖／縣府提供

新竹縣為了確保27日調降為二級警戒後，包含幼兒園、托嬰中心在內的教育場所人員能有保護力，增開第7類疫苗專案，要盡快讓這些人員都接種疫苗，縣長楊文科呼籲已接獲通知接種的第7類人員，務必按時前往指定地點接種疫苗。

縣府說明，增開第7類疫苗專案對象是包括國小、實驗教育機構、外僑學校、幼兒園教職員、兒童課後照顧中心教職員工及托嬰中托育人員，因27日降級後托嬰幼園能復業、國小暑期課程復課，因此在這些教學場所的教職員都需接種疫苗或篩檢陰性才能上課。

縣府也說明，包含補習班從業人員在內，教育工作者如果需要篩檢證明，可以至醫療器材販賣專業執照店家，購買防疫專案核准製造或輸入的居家快篩試劑篩檢，自行做居家快篩並依場所管理人規定的方式，提供篩檢結果證明；此外，也可預約前往縣內自費快篩醫院受篩檢並取得證明。

衛生局表示，昨天是中央公費疫苗預約平台第3輪接種的第1天，新竹縣預約5510人，就有5418人按時進行報到接種，報到率為98.33％。

此外也公布苗栗縣確診者足跡，曾在18日到過國道1號湖口服務區上廁所，縣府環保局已完成周邊環境消毒。

托嬰幼園、補習班等教學場所27日能復課，但相關教職、從業人員須打疫苗或自行篩檢。圖／縣府提供
托嬰幼園、補習班等教學場所27日能復課，但相關教職、從業人員須打疫苗或自行篩檢。圖／縣府提供

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