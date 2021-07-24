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新竹五峰雨量破700毫米 大鹿林道又坍方連電線都被扯斷
新竹縣五峰鄉大雨持續，大鹿林道原本昨天上午3K處一度發生坍方，將林管處搶通於10時許恢復通行，沒想到今天上午換15K處山崩，大片土石從一旁山壁滑落，還當場將電線勾斷，林管處將再派機具清運，並巡視沿線路況。
據了解，五峰鄉60小時雨量已經超過700毫米，上坪溪更是黃色溪水滾滾，由大隘村通往竹林村的和平橋更因橋底溪水湍急，出現當地居民都不敢過橋的情形，就怕和平橋隨時會被大水沖斷。
據縣府指出，新竹縣上坪溪上游，包含竹東鎮軟橋里及五峰鄉，已發布土石流及大規模崩塌區域黃色與紅色警戒，包含五峰鄉16條土石流紅色警戒、1處大規模崩塌紅色警戒、以及1條土石流黃色警戒。
截至今天上午，新竹縣疏散避難作業共累積撤離71人、收容所累積收容66人、送至醫療機構的重症人數共24人及依親人數共461人。
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