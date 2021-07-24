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烟花颱風外圍環流大雨不斷 公館紅棗逾3成裂果

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣長徐耀昌（中）上午前往公館鄉關切紅棗災損情形。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌（中）上午前往公館鄉關切紅棗災損情形。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣公館鄉紅棗正值產季，但連日來受烟花颱風外圍環流影響，大雨不斷，許多熟成中的紅棗果實出現裂果情形，縣長徐耀昌上午前往果園視察紅棗災損，當地紅棗裂果受損已超過30%，縣府將彙整資料報農委會，依農業天然災害救助辦法辦理現金救助，協助農民減少損失。

縣府指出，公館鄉是全國唯一專業栽植紅棗區，品質深受消費者青睞，目前苗栗縣紅棗種植面積約95公頃，其中公館鄉就有84公頃，縣府收到農民反映裂果的災情，農業處23日邀苗栗區農業改良場、農糧署北區分署及公所人員現場鑑定災損情況，勘災小組發現紅棗裂果受損已達30%以上，將協助農民爭取農業天然災害救助。

徐耀昌及公館鄉長曾美露、縣議員孫素娥、公館鄉代表會主席劉冠霆、農糧署北區分署苗栗辦事處主任許宏德、公館鄉農會總幹事古雪雲，上午一同勘察公館紅棗果園災損情形。古雪雲表示，21日起就陸續下起大雨，土壤含水量幾乎飽和，許多正成熟待採的紅棗紛紛出現裂果，有的紅棗樹整株都是網紋狀裂果，災損情形嚴重。

縣府表示，公館紅棗遠近馳名，且品質管控十分嚴格，尤其跟農會契作的紅棗禁用除草劑，縣府在採收前也協助進行農藥殘留檢驗，一起為消費者安全把關。這次受烟花颱風帶來的風雨影響，不少農友得先設法雇工採摘，再用電力烘紅棗乾，但成本也增加，部分果園災損嚴重，將全力協助農民爭取農業災損救助。

連日來受烟花颱風影響，大雨不斷，許多熟成中的紅棗果實出現裂果情形。圖／苗栗縣政府提供
連日來受烟花颱風影響，大雨不斷，許多熟成中的紅棗果實出現裂果情形。圖／苗栗縣政府提供
公館鄉是全國唯一專業栽植紅棗區，品質深受消費者青睞。圖／苗栗縣政府提供
公館鄉是全國唯一專業栽植紅棗區，品質深受消費者青睞。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌（右）上午前往公館鄉關切紅棗災損情形。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌（右）上午前往公館鄉關切紅棗災損情形。圖／苗栗縣政府提供
連日來受烟花颱風影響，大雨不斷，不少農友得先設法雇工採摘，但許多熟成中的紅棗果實出現裂果情形。圖／苗栗縣政府提供
連日來受烟花颱風影響，大雨不斷，不少農友得先設法雇工採摘，但許多熟成中的紅棗果實出現裂果情形。圖／苗栗縣政府提供

災損 農民 烟花颱風

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