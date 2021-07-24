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新竹市賞蟹步道導覽牌字體太小 挨批「用放大鏡看？」

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市熱門景點賞蟹步道入口的導覽牌，不僅設置位置離步道口有一小段距離，解說文字字體更是小，被虧要用放大鏡看才看得清。記者張裕珍／攝影
新竹市熱門景點賞蟹步道入口的導覽牌，不僅設置位置離步道口有一小段距離，解說文字字體更是小，被虧要用放大鏡看才看得清。記者張裕珍／攝影

新竹市政府推動公共美學，去年首度在市區、景點處建置系統性的步行指標系統，導覽牌設計強調簡約美感，但內文字體太小，部分牌面設置點難以親近，讓遊客看了很吃力，有遊客抱怨熱門景點賞蟹步道入口的導覽牌，「字體小到要用放大鏡看」，市府回應，導覽牌位置配合進出動線，設計排版可能忽略考量字體大小，將研議檢討。

市府近年著手步行城市環境改造工程，提供遊客或步行民眾觀光及日常活動索引，全面推動步行城市導覽指標系統，在交通節點或觀光景點等處，都可見到分區地圖牌或景點詳細介紹牌等，外型統一走鐵灰色系簡約風，目標讓民眾或遊客輕鬆獲取資訊。

不過，有遊客抱怨賞蟹步道入口導覽牌字體過小，明明導覽牌留空白處那麼大，解說文字卻小得可憐，視力不好根本看不見寫什麼，且設置地點前方雜草叢生，更難以親近，站在入口完全看不清賞蟹步道景點說明，失去文字導覽美意，市議員廖子齊說，港南運河公園導覽牌也有類似問題，牌面前方地面不平、字體太小，難以靠近閱讀。

廖說，營建署去年進行人行環境無障礙考評計畫，找來專家與社福團體抽檢公園設施，當時就有輪椅族點出導覽牌設置點與字體問題，她認為，即便一般民眾靠近導覽牌看都覺得字體偏小，市府應考量通用設計，否則指標系統如裝置藝術毫無實用性。

賞蟹步道導覽牌由市府環保局建置，環保局指出，當時建置導覽牌地點離入口有一小段距離，是因為考量到避免妨礙進出動線，至於牌面的版面設計有固定模組，可能當時在放入資訊內容時，忽略字體大小，會再與設計單位檢討，方便民眾就近閱讀。

新竹市熱門景點賞蟹步道入口的導覽牌，不僅設置位置離步道口有一小段距離，解說文字字體更是小，被虧要用放大鏡看才看得清。記者張裕珍／攝影
新竹市熱門景點賞蟹步道入口的導覽牌，不僅設置位置離步道口有一小段距離，解說文字字體更是小，被虧要用放大鏡看才看得清。記者張裕珍／攝影
新竹市熱門景點賞蟹步道入口的導覽牌，不僅設置位置離步道口有一小段距離，解說文字字體更是小，被虧要用放大鏡看才看得清。記者張裕珍／攝影
新竹市熱門景點賞蟹步道入口的導覽牌，不僅設置位置離步道口有一小段距離，解說文字字體更是小，被虧要用放大鏡看才看得清。記者張裕珍／攝影

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