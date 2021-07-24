建功地下道26日起封閉施工 開放建功街行車省4次轉彎

苗栗市建功地下道進行改善工程，7月26日起將封閉主線車道施工近2個月，針對施工期間的交通流量及行車動線，縣府工務處、警察局前天會勘後，決定原本禁行汽車的建功街，施工期間將暫時開放汽車通行，可減少直行汽車4次轉彎，避免車輛因繞行增加車流交織及事故發生。

苗栗縣警局指出，建功地下道因出現滲水，苗栗縣政府將於7月26日起封閉施工，警察局長周煥興日前率員在下班交通尖峰時間前往會勘地下道周邊車流量及行車動線，發現如建功街維持現行禁行汽車模式，如要直行至玉清路必須繞行，恐增加車流交織及事故，建議與工務處再次辦理會勘研商。

建功地下道穿越鐵路下方，是市區重要交通路線，相關單位22日下午會勘後達成結論如下，原禁止汽車通行的建功街開放汽車通行，磨除禁行汽車標字及牌面；調整縣府路行駛建功地下道混合車道至玉清路號誌，同步實施綠燈開放，配合左轉、直行箭頭綠燈，導引用路人遵循；施工結束前，將再檢視並討論行車動線。

縣警局提醒鄉親，施工期間第1階段（7月26日至9月18日），施工區域為建功地下道快車道，不含兩側混合車道及機車道。第2階段（預定9月18日至10月28日），施工區域為建功地下道兩側混合車道及機車道、建功地下道兩側縣府路迴轉道，施工期間請多利用鄰近替代道路。