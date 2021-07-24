27日重新開放！ 竹市啟動全市125座公園、26處綠地消毒

27日起全國疫情警戒調降二級，預估各公共場所將湧入人潮，新竹市長林智堅今天說，將在降級前展開全市大消毒，昨天已先完成客運站、轉運站、市區公車、左岸等處消毒，明、後天將啟動全市125座公園、26處綠地消毒計畫，讓民眾安心使用。

新竹市環保局昨天率先完成國光客運、新竹客運總站、新竹客運市區公車、香山轉運站及左岸等處消毒，明天將展開全市125座公園綠地、遊具、體健設施、涼亭及籃框全面消毒，市府人員也將在分頭拆除設施上綁了2個多月的警示帶，重新開放民眾使用。

環保局指出，會針對人潮聚集的公園，包括新竹公園、中央公園、綠光公園、長和公園、隆恩圳綠帶、頂竹圍公園、南寮運動公園、關新公園、十八尖山公園、護城河等處消毒，公園消毒方式依中央流行疫情指揮中心所訂 「COVID-19（武漢肺炎）社區防疫公共環境消毒指引」，以漂白水稀釋成0.1%濃度（即1000ppm）進行噴藥消毒。

消毒重點包含步道、環境、體健設施、兒童遊戲設施及公廁，還有民眾會經常接觸之表面，如地面、桌椅、電話筒等，以及廁所水龍頭、廁所門把、馬桶蓋及沖水握把等，皆會進行消毒，疫情警戒降至二級後，竹市仍會定期持續進行全市熱點大消毒。

針對部分營業場所也將重新開放，環保局長江盛任表示，營業場所業者可參照環保署訂定「營業場所自主環境消毒參考指引」，落實營業場所內外區域環境消毒及自主管理，並於適當地點揭露「本場所已依行政院環保署『營業場所自主環境消毒參考指引』完成消毒」告示，讓民眾安心消費，共同落實全民綠生活、防疫新生活運動。