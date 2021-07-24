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台中復興路、復興東一街口設交通桿 降低交通事故
台中市東區復興東路、復興東一街與復興路口今年2月初隨「綠空鐵道軸線計畫北段人行環境改善」部分工程完工而陸續開放通車，因路口複雜且位屬彎道，開通初期有交通事故傳出，台中市交通局日前以交通桿區隔路口限制復興路往南車輛動線，並增設標誌、繪設指向線、號誌改進等提升行車安全，讓南向事故從2、3月的10餘件降為5、6月的0件，改善成效顯著。
台中市交通局長葉昭甫表示，這個路口是「不規則型態」，與警察局等單位現勘後發現，復興路往南車輛右轉續行復興路時，因部分車輛習慣由內側車道直接右轉，若未注意右側與後方來車，容易與外側車道欲直行復興東一街的車輛有衝突而發生交通事故。
交通局今年3月初以提前分流、加強現場標誌與標線改善等方式，指示復興路往南右轉續行復興路車輛應行駛外側車道，直行復興東一街時應行駛內側車道，此外，也將該路口劃分2個T字型路口，讓各向行車動線更清楚。
復興東路、復興東一街與復興路口雖在今年3月初工程改善已有成效，但仍有駕駛未依現場標誌、標線、號誌指示通行，使路口仍傳事故。
因此，4月初再度強化復興路往南於復興東一街口的交通工程管制措施，以實體交通桿區隔路口，限制復興路往南車輛直行復興東一街，並增加預告往右標誌、繪設往復興路四段右彎指向線、號誌綠燈改右轉箭頭等措施，限制該方向車輛左轉復興東路，使行車動線單純化僅能右轉續行復興路，有效解決交通瓶頸。
經兩次修正後，統計該路口、方向交通事故，從2、3月10餘件至4月降低為3件，5、6月0件，大幅提升路口行車安全；目前交通管制方式已調整上路，呼籲民眾，行經東區復興東路、復興東一街與復興路口請遵循現場標誌、標線與指示並小心駕駛，以策安全。
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