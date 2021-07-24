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桃園復興區山路落石、停電 中午災害故障全排除

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
工程人員上午全面清除復興區山路的落石。圖／復興區公所提供
工程人員上午全面清除復興區山路的落石。圖／復興區公所提供

桃園市復興區公所表示，受烟花颱風外圍環流影響，復興區自昨天下午3點起執行強制撤離的任務，至深夜合計撤離343人，除依親外，11個安置收容所已收122人保全戶及自主避難者。

復興區民宿受疫情影響生意冷清，公所這次為安置颱風撤離的鄉親，徵得部分合法民宿，供撤離民眾避難住宿，有些人被安排進裝潢華麗的民宿相當開心，也使撤離作為獲肯定。

復興區公所防災中心統計災情，以三民里桃114線土石坍方阻斷交通較為嚴重，市府養工處已派員處理中，其他桃118線、上奎輝聯外道路落石、斷樹都完成搶修交通恢復順暢。公路總局一工處工務段轄台七線（北橫）昨晚9點後進行管制只出不進到早上8點。

復興區公所秘書周星文表示，據氣象局資料顯示，今天一直到深夜仍會受颱風外圍影響，有可能持續發生毫大雨的現象，請鄉親密切留意公所及里辦發布的訊息。

颱風也造成復興區饋線斷電，今天上午8點16分造成三光、高義、華陵、義盛、澤仁、羅浮等里合計1846戶停電搶修後先後有609戶、333戶復電，其他用戶也在10點28分恢復供電。台電搶修班在風雨中緊急修復時，工程車還被石塊砸中擋風玻璃幸無人受傷。

台電人員在復興山區風雨中搶修線路。圖／台電桃園區營業處提供
台電人員在復興山區風雨中搶修線路。圖／台電桃園區營業處提供
復興區公所這次特別借民宿作為鄉親撤離的安置所。圖／復興區公所提供
復興區公所這次特別借民宿作為鄉親撤離的安置所。圖／復興區公所提供
台電工程人員到復興區搶修線路途中，車輛擋風玻璃被落石砸中，大家還是繼續趕往現場幫助用戶恢復供電。圖／台電桃園區營業處提供
台電工程人員到復興區搶修線路途中，車輛擋風玻璃被落石砸中，大家還是繼續趕往現場幫助用戶恢復供電。圖／台電桃園區營業處提供

烟花颱風 民宿 桃園

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