桃園復興區山路落石、停電 中午災害故障全排除

桃園市復興區公所表示，受烟花颱風外圍環流影響，復興區自昨天下午3點起執行強制撤離的任務，至深夜合計撤離343人，除依親外，11個安置收容所已收122人保全戶及自主避難者。

復興區民宿受疫情影響生意冷清，公所這次為安置颱風撤離的鄉親，徵得部分合法民宿，供撤離民眾避難住宿，有些人被安排進裝潢華麗的民宿相當開心，也使撤離作為獲肯定。

復興區公所防災中心統計災情，以三民里桃114線土石坍方阻斷交通較為嚴重，市府養工處已派員處理中，其他桃118線、上奎輝聯外道路落石、斷樹都完成搶修交通恢復順暢。公路總局一工處工務段轄台七線（北橫）昨晚9點後進行管制只出不進到早上8點。

復興區公所秘書周星文表示，據氣象局資料顯示，今天一直到深夜仍會受颱風外圍影響，有可能持續發生毫大雨的現象，請鄉親密切留意公所及里辦發布的訊息。