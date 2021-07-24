新竹縣藝文場館27日起逐步開放 圖書館自修室仍不開放

配合全國防疫警戒自27日起調降為二級警戒，新竹縣政府文化局所轄圖書館、美術館、縣史館等藝文場館27日起逐步開放，圖書館將恢復館內櫃檯快速書籍流通服務，自修室因不易保持社交距離，仍然不開放使用。

縣府文化局長李安妤指出，因應圖書館讀者閱覽習慣為長時間停留，館內閱覽人數初步開放上限50人，考慮自修室不易保持社交距離，目前仍然不開放使用，後續將視疫情狀況滾動檢討。

文化局指出，演藝廳、演奏廳及實驗劇場27日之後也將開放表演團隊演出，配合防疫措施演職人員非於演出期間應配戴口罩，已實施快篩或 PCR檢測的表演者，於正式演出時可以暫時脫下口罩，不過場館必須提供防疫計畫，且觀眾席須實施梅花座。

新瓦屋客家文化保存區內所有店家也將恢復營業，開放內用，請民眾入場及用餐時配合相關防疫措施，但定時導覽、市集等具群聚風險活動仍然暫停；縣史館、美術館改為自由進場參觀，參觀人數將控管在室內上限50人。