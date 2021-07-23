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新竹尖石、五峰今晚明天停班停課 山區傳多處落石坍方
新竹縣政府宣布，受到烟花颱風影響，中央氣象局對新竹縣山區發布豪大雨特報，尖石鄉及五峰鄉因持續降雨傳出零星災害，今天（23日）晚間6點開始及明天（24日）全天，尖石及五峰停止上班上課，提醒居民外出需注意道路狀況。
五峰鄉及尖石鄉都有多條山區道路傳出落石或樹倒，今天上午五峰通往觀霧國家森林遊樂區的大鹿林道更因邊坡崩落坍方中斷，林務局立即派員利用機具搶通，所幸國家森林遊樂區內因為三級警戒休園，因此沒有遊客受困山上。
尖石鄉也傳出數起大樹倒塌中斷交通的意外，今天下午更有救護車被樹倒擋住去路，數名當地居民見狀立刻上前動手將大樹搬離，好讓救護車能順利通過。
北埔鄉五指山通往五峰鄉大隘村的竹67線，則同樣傳出落石坍方，縣府工務處獲報後立即聯繫合約廠商，前往將巨石清運，才順利恢復兩地交通；工務處也提醒民眾行駛山區道路，應多注意落石狀況。
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