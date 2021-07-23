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苗栗舊山線鐵道自行車已復駛 縣府歡迎遊客暑期來漫遊

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣著名的舊山線鐵道自行車已於7月23日起配合三級警戒微解封階段復駛。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣著名的舊山線鐵道自行車已於7月23日起配合三級警戒微解封階段復駛。圖／苗栗縣政府提供

中央宣布7月27日至8月9日疫情警戒調降為二級，苗栗縣政府表示，縣內著名的舊山線鐵道自行車配合全國三級警戒，從今年5月19日至7月22日暫停營業，縣府邀約中華民國防疫學會派員指導業者相關防疫措施，已於7月23日起配合微解封階段復駛，並滾動檢討防疫機制。

苗栗縣文化觀光局指出，二級警戒戶外空間開放及仍應維持全程戴口罩、實聯制及保持安全社交距離等相關指引，針對鐵道自行車遊客的權益，7月27日起的二級警戒期間如經宣布停止上班上課或恢復三級警戒，所有訂票遊客全額退費，如個別遊客因配合防疫自主隔離或其他防疫措施相關不可抗力事件等，也將全額退費。

文觀局表示，二級警戒情間仍將維持防疫措施，敬請請遊客共同配合：

1.場域提供酒精，場域化妝室皆提供洗潔用品清潔手部，供民眾自主消毒。

2.進場維持採實聯制，並提供紙本以便利年長者填寫。

3.體溫量測達38度者一率退票不得搭乘，體溫為37至38度者，經2次測量仍達37.5度者一率退票不得搭乘。

4.車輛場域原每4小時消毒，現營業期間採每2小時消毒。

5.遊客全程除短暫飲食飲水外，應全程配戴口罩。

6.發車時，遊客不併車，即不同訂票單位的遊客原則不同意併車。

苗栗縣長徐耀昌表示，鐵道自行車位處的苗栗縣三義鄉，屬開放式景點，沿途山林開闊、景色優美，是安心旅遊的最佳選項，歡迎遊客暑假期間漫遊苗栗，共創防疫新生活。

苗栗縣 自行車 鐵道

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