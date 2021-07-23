桃園特殊交友圈釀群聚 鄭文燦：加強旅宿業稽查

桃園市今天新增4例本土個案，其中2例為特殊交友圈造成的桃園某公司群聚。桃園市長鄭文燦表示，已開罰疫調時刻意隱瞞者，並針對旅宿業加強防疫稽查、民眾檢舉可獲獎金。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增23例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，桃園市佔4例。

桃園市長鄭文燦下午在臉書（Facebook）直播說明疫情時表示，桃園今天新增的4例本土個案中，有2例（案15621、案15623）屬於桃園某公司群聚案；該公司昨天有2名確診者，全公司採檢744人後，今天新增2人確診，4人皆為同部門員工，目前已進一步擴大匡列隔離、採檢；此群聚案源頭是特殊交友圈。

鄭文燦說，另外2例個案（案15622、案15640），都曾經與先前確診的案15543接觸，採檢後確診；其中案15622是一名按摩師、確診後匡列7人居家隔離，案15640部分匡列10人居家隔離。

鄭文燦也說，有部分個案是從網路交友軟體搜尋出來，已請警方協助、務必找出所有個案；針對疫調隱瞞、說謊部分，這段時間裁罰了3名疫調時刻意隱瞞、說自己「一片空白」的人，另有2人也是刻意隱瞞，且造成疫情更大風險，針對裁罰新台幣6萬到30萬元的部分會根據影響高低來權衡提高。

鄭文燦也說，已針對旅宿業加強防疫稽查，包括加強宣導旅宿業者要主動通報違反防疫規定的房客（疑似吸毒、社交群聚等），未盡通報義務的旅宿業者最高可罰15萬元罰鍰，民眾檢舉旅館內違規群聚最高可獲2萬2500元獎金等。

桃園市政府表示，桃園市累計確診案例898人，目前居家隔離人數411人；今天的個案足跡包括168Motel平鎮館、Costco桃園中壢店、家樂福八德店等，另補充21日、22日個案足跡，包括家樂福經國店、貝克漢汽車旅館、里萊行旅等；曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。