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新竹縣補教業等不到疫苗 業者疑惑如何能安心上課

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣長楊文科日前關心疫苗接種狀況。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科日前關心疫苗接種狀況。圖／新竹縣政府提供

新竹縣27日降為2級警戒，開放托嬰幼園、補教業重新恢復上課，但被歸為第7類疫苗施打順序的補教業仍苦等不到疫苗，不少補習班就擔心恢復上課仍須戰戰兢兢，補教協會則呼籲希望疫苗盡快到位，讓師生能安心上課。

縣府教育處長楊郡慈表示，教育處已經將縣內補教業名冊送中央核定當中，尚未獲核准回應，但只要造冊名單一通過，中央配發足額疫苗，縣府會立即為縣內補教人員安排接種疫苗。

新竹縣補教協會理事長蔡士松表示，中央已開放27日能恢復上課，指引條件中所提到的相關從業人員須接種疫苗，現階段補教人員卻都還等不到疫苗，如何滿足須接種疫苗的條件？新竹縣立案的補習業者有逾400家，補教人員約2000人，27日開始會恢復上課，目前只能盡量配合中央指引，在27日復課時進行3天內快篩或PCR，確認陰性才進行上課。

不過他也坦言，各補習班為了能27日準時復課，已經開始到處購買快篩試劑，未來如果還是等不到疫苗，就只能每7天定期篩檢，但無論快篩或是PCR都須自費，對於補教人員來說成本負擔非常大，希望縣府或中央能給予協助。

疫苗 補習 新竹

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