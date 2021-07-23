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新竹縣托嬰幼園、補教重新開放 未接種疫苗需定期快篩

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣長楊文科宣布27日配合中央降為2級警戒，托嬰中心恢復收托、幼兒園有條件開放、學生暑輔可恢復實體上課，補習班和課照中心也開放，但相關從業人員須接種疫苗，未施打或接種未滿14天者，須有3天內快篩或核酸檢測陰性證明，並7天定期快篩一次。

楊文科表示，縣內托嬰中心27日起恢復收托，但謝絕訪客，並開放托育資源中心親子遊戲室及親子活動，不過需降低參加組數，另外也開放教玩具借閱用服務；兒少機構訪客則採實名制預約訪視，1天限1組人（至多2人）。

幼兒園教學以班級為單位，禁止跨班和戶外教學，室內應保持通風，無窗空間（例如地下室）、戶外遊具或有接觸傳染風險的設施暫不開放，訪客入園不得接觸幼兒園生，須落實實聯制、量體溫、酒精消毒、戴口罩、保持社交距離，若幼兒園有1人確診則全園停課2周，有1人被匡列，需停課1天清潔消毒。

補習班和課照中心開放，各級學校活動也有條件開放，學生暑期輔導與夏日樂學可恢復實體上課，以半日課程不提供用餐為原則，同時提供部分參加暑假輔導學生可選擇以線上同步學習。

包含各級學校教育人員、幼兒園教保人員、補教業教職員，必須已接種疫苗才能上工，未施打疫苗或接種未滿14天者，須有3天內快篩或核酸檢測陰性證明，並7天定期快篩一次，確保學生健康。

不過對此新竹縣補教協會理事長蔡士松則表示，目前補教人員雖被編為第7類，但仍排不到疫苗，希望縣府能協助爭取疫苗，讓相關補教從業人員能盡快施打，才能正常復課。

幼兒園 疫苗 快篩

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