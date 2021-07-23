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竹市幼兒園教職員接種率93% 未接種者快篩抽查

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
中央今天宣布27日後降級解封，新竹市的幼兒園也將恢復開放。圖／新竹市政府提供
中央今天宣布27日後降級解封，新竹市的幼兒園也將恢復開放。圖／新竹市政府提供

中央今天宣布27日後降級解封，幼兒園終於將恢復開放，讓不少家長鬆了一口氣，時代力量竹市議員蔡惠婷也認為，竹市已先替幼兒園教職員安排接種疫苗，預估下周解封剛好2周，可形成保護力，讓送小孩回校的家長也能放心，她給予肯定。市府統計，竹市163間公私立幼兒園教職員接種率93%，針對未接種者須快篩將進行抽查。

蔡惠婷說，6月份三級警戒持續，家長面對育兒與職場壓力，蠟燭兩頭燒，還好托嬰中心、幼兒園與安親班都採彈性收托方式，會意願調查真的沒有後援的家長，可將孩子送去，但畢竟三級警戒還是未全面開放，園方不只面臨照顧責任，還有營運壓力，處境也很為難，如今多數教職員都打了疫苗，也盼到降級解封，她樂見其成。

「老師要能夠建構保護力很重要！」蔡說，幼兒園教職員必須照顧孩子，得近距離接觸，因此她先前就已督促市府盡速安排接種，感謝市府在7月初陸續分梯安排，正好可以接上27日解封，市府這周開始安排國小、國中與高中教職員接種，相信也能夠因應開學銜接，回歸教育現場後都會更加安心。

不過，蔡也提到，終於能將孩子送回幼兒園，心情複雜也有點不捨，自己目前考量自己工作安排，決定還是先自己帶，會再觀望一陣子，等8月再將孩子送回幼兒園，繼續把握難得的時間，和孩子相處，也希望未來生活能逐步回到常軌。

新竹市教育處指出，7月初已替幼兒園、托嬰中心2438名幼托人員施打，部分幼托人員因身體因素並未接種，市府都有掌握相關名冊，依據中央解封規範，幼兒園開放後，未施打疫苗或接種未達14天者，需有3天內快篩或核酸檢驗陰性證明，且要3到7天定期快篩，教育處將採抽查方式稽查。

幼兒園 疫苗 快篩

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