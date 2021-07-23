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防疫破口或缺工斷糧？英國「免隔離」的62萬接觸者之亂

警戒將降級 白沙屯拱天宮27日起局部開放參拜

中央社 / 苗栗縣23日電

中央流行疫情指揮中心宣布27日起疫情警戒調降為2級，室內容留人數放寬至50人。苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮今天表示，27日起局部開放信眾入廟參拜，但仍不提供平安餐。

拱天宮管理委員會指出，因應中央宣布7月27日至8月9日調降COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒為第2級，宗教場所將實施室內容留限制50人等管制措施，拱天宮自7月27日（農曆六月十八日）起局部開放，1樓將供信眾入廟參拜，並配合國家防疫政策，進行單一路線進出、參拜人流、時間、人數管制。

拱天宮表示，在疫情2級警戒期間，將持續「停止改、補運服務」及「餐廳不提供平安餐」做法，並要求信眾進入參拜應落實登錄實名制，配合工作人員引導進出，保持1.5公尺社交距離、配戴口罩等措施，以控管人數，達到有效防疫。

疫情 社交距離 口罩

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白沙屯拱天宮27日起 局部開放1樓供信眾入廟參拜

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