東元醫院醫護支援新竹縣疫苗施打 每天要打上千劑

為了提高疫苗覆蓋率，建立全民抗疫保護力，新竹縣府於體育館設置大型疫苗接種站，東元綜合醫院也召集醫護整備進駐，將從今天起到8月底每天大規模快速接種，目標日均接種千劑，提高新竹縣疫苗覆蓋率。

東元醫院院方表示，他們肩負新竹縣重度急救責任醫院，全體醫療人員都全力以赴防堵疫情，也落實最前線的抗疫工作、配合疫苗接種服務、支援社區機構感染控制及自費核酸檢測PCR服務等，希望為民眾積極建立安全防護網，為全民健康守護把關。

為提升新竹縣疫苗覆蓋率，自今天起到8月31日止，東元醫院醫護團隊進駐新竹縣立體育館，周一到周日連續開診無公休，每天上午8點到下午5點，提供民眾安全、快速、便利的疫苗接種服務，讓民眾周末假日也能接種到疫苗。

東元醫院接種團隊表示，為落實人潮分流、優化接種品質及強化接種不適應變處置，每天安排2到3位醫師問診及23位工作人員待命引導，民眾前來依循報到填表、醫師問診評估、接種疫苗，現場則備有107個留觀座位區、預留緊急通道、緊急應變訓練、配合救護EMT待命，隨時待命確保民眾安全。