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東元醫院醫護支援新竹縣疫苗施打 每天要打上千劑
為了提高疫苗覆蓋率，建立全民抗疫保護力，新竹縣府於體育館設置大型疫苗接種站，東元綜合醫院也召集醫護整備進駐，將從今天起到8月底每天大規模快速接種，目標日均接種千劑，提高新竹縣疫苗覆蓋率。
東元醫院院方表示，他們肩負新竹縣重度急救責任醫院，全體醫療人員都全力以赴防堵疫情，也落實最前線的抗疫工作、配合疫苗接種服務、支援社區機構感染控制及自費核酸檢測PCR服務等，希望為民眾積極建立安全防護網，為全民健康守護把關。
為提升新竹縣疫苗覆蓋率，自今天起到8月31日止，東元醫院醫護團隊進駐新竹縣立體育館，周一到周日連續開診無公休，每天上午8點到下午5點，提供民眾安全、快速、便利的疫苗接種服務，讓民眾周末假日也能接種到疫苗。
東元醫院接種團隊表示，為落實人潮分流、優化接種品質及強化接種不適應變處置，每天安排2到3位醫師問診及23位工作人員待命引導，民眾前來依循報到填表、醫師問診評估、接種疫苗，現場則備有107個留觀座位區、預留緊急通道、緊急應變訓練、配合救護EMT待命，隨時待命確保民眾安全。
醫院也提醒民眾，符合公費接種身分的民眾務必攜帶健保卡前往指定的接種站施打疫苗，事先填妥接種意願書，如為接種第2劑疫苗，務必攜帶「疫苗接種紀錄卡」，並遵循中央疫苗預約平台預約資訊，依照通知時間抵達，避免提早到場。
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