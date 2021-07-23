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白沙屯拱天宮27日起 局部開放1樓供信眾入廟參拜
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮因應國內即將調降疫情警戒標準，廟方今天下午宣布自7月27日起局部開放一樓供信眾入廟參拜，但為加強防疫，拱天宮將持續「停止改、補運服務」、「餐廳不提供平安餐」的做法，廟方呼籲前來參拜的信眾一起配合防疫。
拱天宮指出，中央疫情指揮中心宣布「7月27日至8月9日調降疫情警戒標準為第二級」，宗教場所實施室內容留50人以下等管制措施，拱天宮7月27日（農曆六月十八日）起局部開放一樓供信眾入廟參拜，並配合國家防疫政策，進行單一路線進出、參拜人流、時間、人數管制，請信眾落實登錄實名制，配合工作人員引導進出，務必保持1.5公尺的社交距離，以期控管人數、達到有效防疫。
廟方表示，為加強防疫，拱天宮將持續「停止改、補運服務」、「餐廳不提供平安餐」做法，籲請蒞宮參拜信眾務必正確佩戴口罩，勤洗手養成良好衛生管理的防護工作，保護自己也保護他人。
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