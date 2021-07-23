網購陷阱多 桃市上半年相關爭議近2千件

新冠肺炎疫情導致網購宅經濟崛起，但也衍生不少消費糾紛。桃園市法務局統計今年上半年消費爭議4637件，其中1972件與網購有關，呼籲民眾上網買東西要三思，也不要為了貪便宜而掉入詐騙陷阱。

法務局指出，今年上半年網路購物爭議佔消費爭議事件42%，案件量也比去年增加10%，除了在綜合型購物平台（蝦皮、MOMO等）消費所衍生的爭議外，也有不少案件是民眾透過臉書交易引起。

法務局提醒，網路購物最好先貨比三家，了解商品在市場上的大致售價，如果標價低於行情太多，網頁又無賣家聯絡資訊或只提供電子郵件，那麼下單前就要三思。

有消費者在臉書看到二手iPhone 11只賣7千元，而且是貨到付款，原本以為沒問題，結果包裹打開是iPhone 4S。另外，也有人買名牌襯衫拿到劣質衫、買有機芒果收到大陸芒果乾，向賣家要求退過，結果都未獲回應。

法務局表示， 臉書和line不是購物平台，網路購物建議慎選評價良好的購物平台及賣家。若銷售網頁對商品描述的用詞或賣家回覆用語非本國習慣用語，則可能是賣家在國外，這種情況在發生爭議時無法依我國法規主張權益，因此下單前應多考慮。若有消費問題，可於上班時間撥打消費者服務專線1950洽詢。