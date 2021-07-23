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直播／一口氣降至二級最新指引 指揮中心下午2時說明

限制梅花座也願意開業 餐飲業者就盼振興券重出江湖

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林智堅：竹市27日起餐飲恢復內用 托嬰幼園重開放

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長林智堅今天中午宣布，27日起竹市餐飲業恢復內用，托嬰中心、幼兒園、安親班與補習班重新開放。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅今天中午宣布，27日起竹市餐飲業恢復內用，托嬰中心、幼兒園、安親班與補習班重新開放。圖／新竹市政府提供

行政院今天宣布，全國疫情警戒將於27日降為二級，新竹市政府強調將配合中央政策重新開放各項場所。市長林智堅今天中午宣布，27日起竹市餐飲業恢復內用，托嬰中心、幼兒園、安親班與補習班重新開放，在落實人流管制與實聯制下，戶外風景區如動物園與賞蟹步道以及公園都將重新開放。

林智堅說，市府各局處將遵循中央相關指引，實施降級後的配套措施，包括餐飲業恢復內用，但店家仍須遵守實聯制、使用隔板、梅花座等規定，民眾在外除飲食外仍須全程戴口罩。

另外，戶外空間也重新開放並落實人流管控，包含新竹市立動物園、賞蟹步道都將重新開放，全市公園遊具、體健、涼亭等設施將在全面消毒、移除警示帶後開放使用。

室內場館部分，新科與竹光國民運動中心將重啟（游泳池不開放），並維持二級警戒防疫措施。其餘詳細措施，竹市府說，將依循下午指揮中心公布後的降級指引辦理。

新竹 林智堅 實聯制

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