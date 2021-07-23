衣啟飛翔創客基地推新課程 勞動部助民眾創業

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署衣啟飛翔創客基地，為協助創業中的個人品牌、工作室及公司跨足電子商務與網路行銷，規劃工作營與諮詢輔導課程，即日起開放報名。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情讓民眾消費模式從實體轉為線上購物，使得電子商務產業逆勢崛起成為疫情下的受惠產業。

勞動力發展署桃竹苗分署指出，根據經濟部統計處調查，110年5月電子購物及郵購業、資通訊及家電設備零售業、超級市場、藥品及化粧品的零售業營業額皆有成長，主因為疫情升溫，居家辦公、民生物品及防疫物資等需求強勁。

勞動力發展署桃竹苗分署表示，看準電商產業蓬勃發展，「衣啟飛翔創客基地」推出「110年微型創業者電商推廣計畫」，希望透過3階段的課程，助民眾順利創業。

桃竹苗分署分署長賴家仁表示，計畫預定8月12日開始，第1階段辦理工作營，邀請電商專家從店鋪規劃、會員經營、社群工具使用到數位廣告投放等，教導創業者快速跨過數位轉型門檻；第2階段由電商專家進行一對一諮詢輔導；第3階段規劃成果展示，並從中選出學習成效最高的團隊，由專業團隊協助社群代營運與網路宣傳。

賴家仁表示，「110年微型創業者電商推廣計畫」希望協助創業者化危機為轉機，民眾可以公司或工作室名義報名，名額有限，將採徵選制。相關課程訊息可上勞動部「衣啟飛翔創客基地」臉書粉絲專頁查詢。