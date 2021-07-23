不一樣的「BNT」！自用小型客貨車牌8/2開放標售3千起

桃園監理站辦理車牌標售，預計8月2日下午1時開放自用小型客貨車代碼「BNT」車牌競標，車牌尾數從0001到9999均有，起標金額3千元起，8月4日下午1時決標，有興趣的民眾要把握機會。

「BNT」容易讓人聯想到疫苗名稱，有民眾開玩笑說「沒有疫苗，買個車牌也好」，也有人笑稱「這個『BNT』比較容易搶，不知道郭董（郭台銘）會不會霸氣全買」。

桃園監理站表示，此次標售的車牌還有自用大貨車代碼「KEQ-5001至KEQ-6000」、自用小客貨車代碼「BAS」、普通重型機車代碼「NME」、「NMF」等車牌，同樣都8月4日下午1時截止。

桃園監理站也說，有些特殊車牌還是會很搶手，例如4字同號的「8888」、「9999」等，都是6千元起標，諧音「1688（一路發發）」、「0857（台語，你爸有錢）」或疊字「6688」、「8899」等則是3千元起標。競標也有相關條件及作業規定，有興趣的民眾可上監理服務網查閱相關規定。