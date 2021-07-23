竹市第2階段教職員接種 3566名國高中老師明拚1天打完

今天是第3輪預約者開打AZ疫苗首日，新竹市政府啟動8座疫苗施打站替預約者接種，因應未來開學需求，市府也指出，7月份已開始替幼教與教職人員接種疫苗，明天將進行第2階段教職員接種計畫，安排3566名公私立國、高中教師，分別到竹科、東區、南寮、香山和慈濟等5處疫苗施打站接種，目標1天內完成，逐步完整校園疫苗防線。

第3輪預約接種於昨天中午截止，新竹市政府統計，有2.9萬人預約接種，市府今天起啟動8座疫苗施打站，周六、日未開放，26至29日將接力服務，市長林智堅早上也到疫苗施打站現場關心民眾施打狀況，早上報到率98%，分流秩序也良好，從報到到觀察休息約20到30分鐘能完離場，樂見民眾接種意願踴躍，盼盡早達到群體免疫目標。

為強化兒童及校園防疫網，以迎接110學年度開學，新竹市7月初，先替幼兒園、托嬰中心2438名幼托人員施打，本周二、三再完成第1階段的學校教職員施打，替3835名公私立國小教師施打，明天將啟動第2階段，為3566名公私立國高中教師施打疫苗。

林智堅說，為兼顧分流、效率，開設5處疫苗施打站為教職員接種，預計1天就可完成，他呼籲，面臨110學年即將開學，教職員應把握機會「疫苗來了就打」，鼓勵大家盡早接種，接種時請務必攜帶身分證、健保卡，也建議事先填妥接種意願書。