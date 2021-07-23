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預防烟花颱風土石流 桃園市復興區布置11個收容中心
桃園市復興區因為烟花颱風來襲，昨晚成立災害應變中心，國軍部隊也進駐待命，游正英今天上午表示，11個收容所已經布置好，一旦中央發布路上颱風警報，農委會水土保持局預測土石流轉為紅色警戒，會馬上強制撤離可能發生災害的部落，部分因為重病或需要洗腎的鄉親，已經安排提前離開住家到親友家住，方便颱風天就醫。
復興區公所秘書周星文指出，雖然農委會水保局針對復興區31條溪流發布黃色警戒，但是從昨晚到今天中午各檢測站、巡守人員回報山區風雨不大，河川水位並沒有顯著升高甚至暴漲，區公所沒有進一步採取緊急應變措施，也沒有居民遷往11個收容所，中午前只有羅馬公路約58.5公里位置有零星樹木被風吹斷、落石，已經派人清除。
復興區編號T002光華山區屬於大規模崩塌潛勢區，雖然有潛在位移崩塌的危險，颱風來襲沒有傳出災情，目前由大溪警分局光華派出所和里鄰長、部落住民負責監控守護。
游正英強調，ㄧ旦進入紅色二級警戒，就要強制驅離危險區域的部落住民，公所會全力做好防範機制鄉親不要驚慌，有任何問題請聯絡里辦公處，或直撥區公所專線（03）3821387。
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