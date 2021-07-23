東京奧運登場 新竹老爺推限定住房應援專案
東京奧運今天開幕，今年因為疫情，不開放觀眾入場，新竹老爺酒店為選手加油，即日起在東奧期間推出「老爺應援夜未眠 x YYsports住房專案」，專案價3499元起，歡迎旅客入住，不僅在房內享用美食替國家隊加油，再加碼送YYsports運動抵用券。
新竹老爺酒店與YYsports竹科概念店攜手推出應援住房專案」，專案內容包含歡樂炸雞Pizza分享餐，內含12吋大披薩、經典薄皮炸雞翅4對、凱薩沙拉以及可口可樂2瓶外，若選擇平日入住，還能加碼升等房型至豪華家庭客房，並延後退房至下午1點。
新竹老爺指出，YYsports的竹科概念店提供全方位運動服務，此次與新竹老爺酒店跨界合作，入住指定專案加碼贈YYsports 300元抵用券，希望能給喜好參與運動盛事的旅客全新的住房體驗，在房內大啖美食、欣賞賽事轉播，感受4年1次的奧運賽事。
另新竹老爺酒店也針對工作出差的商務客，推出尊榮住房專案，不僅入住房型為老爺套房，每間套房更配有一台來自瑞典的空氣清淨機Blueair三系列，守護辛勤出差的商務人士的健康。更多住房專案詳情可上新竹老爺酒店官網查詢或電洽03-563-1122。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言